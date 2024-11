Meghalt Kampókéz, innentől hiába szólongatjuk a tükör előtt

Meghalt Tony Todd, a Kampókéz című filmsorozat címszereplője és megannyi film és sorozat emlékezetes mellékszereplője, karakterszínésze. Todd leginkább a horror műfajában alkotott emlékezeteset a nagyvásznon, de színpadi színészként is kedvelt volt, még oktatta is szakmát középiskolásoknak. 69 éves volt.

Tony Todd amerikai színész, aki a Kampókéz című horrorfranchise címszereplőjeként vált ismertté, szerdán meghalt otthonában, a kaliforniai Marina Del Reyben. Todd halálát a színész képviselője erősítette meg, ám a 69 éves férfi halálának okát egyelőre nem közölték – számolt be a Variety.

Todd négy évtizeden át megbízhatóan karakterszínésznek számított, és olyan ikonikus filmek fűződnek a nevéhez, mint Alex Proyas A holló című képregény-adaptációja, Michael Bay Alcatraz-akciófilmje, A szikla és a Végső állomás című horrorfilmsorozat. Egyik legkorábbi filmes alakítását a harmincas évei elején nyújtotta Oliver Stone Oscar-díjas háborús eposzában, A szakaszban. A Star Trek: A következő generációban Todd idegennek maszkírozva játszotta el Kurnt, a klingon védelmi erők parancsnokát.

Todd beírta nevét a horror műfajának panteonjába Bernard Rose Kampókéz című filmjében nyújtott alakításával, amely a ’90-es évek elején egy Clive Barker-novella amerikai változatát dolgozta fel, és emlékezetes természetfeletti fordulatot adott a dzsentrifikáció és a rasszizmus témáinak. A 180 centiméter magas Todd alakította Daniel Robitaille-t, vagyis Kampókezet,

egy afroamerikai művész és rabszolgafiú megkínzott, méhekkel borított szellemét, akit egy fehér nővel való kapcsolata miatt gyilkoltak meg.

A film főszerepében Virginia Madsen egy chicagói végzős diáklányt alakított, aki a belvárosi Chicagóban nyomozva készül szakdolgozatára Kampókéz legendájáról.

Kedvesem. Nyugodj erőben. A nagyszerű színész, Tony Todd elhagyott minket, és most angyallá vált, ahogyan életében is az volt. Bővebben később, de most nem tudok. Szeretlek

– írta Madsen az Instagramon, miután értesült sztárja haláláról.

Későbbi posztjában arról írt, hogy Todd egy igazán költői ember volt olyan hanggal, „amelytől könnyű volt elájulni”. Ezután méltatta a színészt emberileg és szakmailag egyaránt, egy olyan művésznek leírva, aki soha nem hátrált meg a rajongók elől, mindig volt hozzájuk pár jó szava.

Ritka színész volt, aki megengedte magának, hogy nyitott legyen a nyilvánosság előtt. Bárcsak láttam volna őt a színpadon. Nagyon fog hiányozni, és remélem, hogy néha-néha elkísér. De a tükörben nem fogom megidézni őt! Micsoda ajándék, hogy Jordon Peele hagyott minket újra szerelmesekként élni

– írta közösségi oldalán.

Egy emlékezetes ember

Todd többször is eljátszotta a szimpatikus mészáros szerepét, hiszen visszatért az 1995-ös folytatásban (amely a későbbi Oscar-jelölt Bill Condon korai filmje volt), valamint Turi Meyer Kampókéz: Holtak napja című 1999-es filmjében is. Aztán évtizedekig tartó hiátus után, 2021-ben a Universalnál Nia DaCosta rendező élesztette újjá a filmet, a csak simán Kampókézre keresztelt résszel, amely az 1992-es eredeti közvetlen folytatásaként működött, és DaCosta, Jordan Peele és Win Rosenfeld közösen írták a forgatókönyvet. Todd újra eljátszotta szerepét az új fejezetben, amelynek főszerepében Yahya Abdul-Mateen II egy művészt alakít, aki belekeveredik Kampókéz városi legendájába.

Az 1954. december 4-én Washingtonban született Todd két évig a Connecticuti Egyetemen tanult, mielőtt átment az Eugene O’Neill Nemzeti Színházi Intézetbe. A színpadra termett Todd maga is gyakorolta a drámaírást, és tanította azt a Hartfordban élő középiskolásoknak. Ő alakította August Wilson King Hedley II című darabjának címszerepét, amelyet Pittsburghben, Seattle-ben és Bostonban is bemutattak.

Az ő alakítása igazán emlékezetes volt

– írta a Variety egy akkori kritikájában.

Todd jóval több mint 200 szerepe között a színésznek visszatérő alakításai is voltak, többek között a Boston Publicben, és vendégszerepelt az Esküdt ellenségekben, a Gyilkos utcákban, az X-aktákban, a Smallville-ben, a Psych-ban és a 24 című sorozatokban. Gyakran szerepelt szinkronszínészként is, ő játszotta a Bukottat a Transformers: A Bukottak bosszújában, Zoomot a The CW The Flash: A villám című sorozatában, és legutóbb Venomot alakította az Insomniac PlayStation-sikerében, a SpiderMan 2-ben. Szerepelt az Élőhalottak éjszakája 1990-es remake-jében, és egyike volt azon kevés színésznek, aki visszatérő szereplője volt a Végső állomás című, öt részt megért filmsorozatnak.

Todd soha nem hagyott fel a színészettel, az elmúlt években gyakran kölcsönözte tehetségét és hírnevét a közvetlenül DVD-re vagy tévéképernyőkre szánt thrillereknek. Az IMDb-n található profilja jelenleg több mint kilenc olyan filmet tartalmaz, amely már az utómunkálatoknál tart.

Legutóbb az Ice Nine Kills írt egy dalt a Kampókézről, ezzel is megemlékezve a színész alakításáról és a film műfajra gyakorolt hatásáról.