Al Di Meola az Indexnek: Szerencsés voltam, hogy időben eljutottam a kórházba

A több évtizedes barátság olyan dolog, amiből nincs tucatnyi az ember életében. A közös évek, a közös élmények hamar kikönyökölnek egy-egy beszélgetésben. Al Di Meola és Leslie Mandoki barátsága és közös munkája a napokban évfordulóhoz ért, belsős viccekkel, sztorikkal és élményekkel fűszerezve. Al Di Meola új albuma, a Twentyfour nyáron jelent meg, a gitárvirtuóz pedig szeptemberi infarktusa ellenére is lehengerlő koncertet adott a napokban Budapesten. Leslie Mandokival közös projektjük, a Mandoki Soulmates új klipje is frissen érkezett az idén megjelent A Memory Of Our Future című albumhoz, így leültünk az alkotókkal egy páros interjúra.

„Mindkettőnknek nagy éve volt. Al új albuma, a Twentyfour és a közös lemezünk, A Memory of Our Future egyaránt remek sikert ért el” – kezdi a beszélgetést Leslie Mandoki. A két zenész több mint három évtizede dolgozik együtt, barátságuknak és szakmai kapcsolatuknak évfordulója is volt a napokban.

A Mandoki Soulmates legújabb albuma, amelyet augusztusi koncertjükön bemutattak a közönségnek, A Memory Of Our Future idén májusban jelent meg. Al Di Meola úgy véli, hogy az eddigi „legjobb Soulmates-kiadvány”, ahol a zenészek valóban elengedhették magukat: volt tér a szólóknak, miközben az alkotói, fúziós megközelítés is remekül megvalósult.

Zenei műalkotás

A gitárvirtuóz új szólólemeze, a Twentyfour is idén debütált, júliusban. Amikor arról kérdeztem Al Di Meolát, miként foglalná össze mostani lemezét, amely hallgatási élményben még az eddigi albumaihoz mérten is másfajta tapasztalás, szimplán így fogalmaz:

Kvantumevolúciós ugrás a szerzői létemben, miközben egyáltalán nem törődtem a lemezeladásokkal és a rádiókkal.

Aztán látja az arcomon a pillanatnyi megrökönyödést, így némileg kibontja a gondolatot, éppen csak annyira, hogy egy hétköznapi délután is befogadható legyen, mint bármelyik mély, zenei elmélkedés alatt:

„Ez tiszta műalkotás, amit négy év alatt szereztem. Az idő egy részében távol maradtam a nyilvánosságtól, amiben közrejátszott a Covid-helyzet is. Az egész azzal indult, hogy próbáltam elmenekülni a Covid-járványról szóló hírek elől. Tele volt minden félelemmel, kezdtem megszállottan figyelni a történéseket, ezért úgy döntöttem, hogy az ebbe fektetett energiát átvezetem a zeneszerzésbe. Amikor zenét írok, vagy olvasok, teljesen kizárok minden pozitív és negatív dolgot, csupán az előttem heverő papírra figyelek. Eleinte nyugtató volt az elmémnek, hogy távol maradtam a történésektől, majd teljesen elmerültem az alkotásban.

Reggel tíztől este kilencig ezzel foglalkoztam, nap mint nap. Csak az lebegett előttem, hogy valódi műalkotást hozzak össze, nem volt mögötte az eladhatóság iránti vágy.

Az a sok felszabadult idő, amit a Covid-lezárás következtében kaptam, lehetőséget adott, hogy jobban elmélyüljek a művészetben. Fogalmam sem volt, hogy a lemez eladási szempontból hogyan fog teljesíteni, de tudtam, hogy szerzőként sikerült egy evolúciós ugrást végrehajtanom.”

Durva reklám

A gitárvirtuóz lemezét kísérően több szólókoncertet is vállalt az elmúlt hónapokban, nem mindegyik sült el egyformán jól. Bár a 2024. november 10-én az Erkel Színházban tartott fellépése hatalmas siker lett, és az augusztusi Mandoki Soulmates-koncerten is kicsattanó formában volt, szeptember végén rosszul lett Bukarestben a színpadon.

A zenész infarktust kapott. Elmondása alapján a helyzet annyira nem volt durva, ahogyan azt sok médium tálalta. Reklámként viszont jól jött, hiszen egy pillanatra az egész világ felfigyelt rá – és az is igaz, hogy nem mindennapi jelenség, ha egy zenész előadás közben, a színpadon lesz rosszul.

Ha otthon vagy a hotelszobában leszek rosszul, ebből nem lett volna ekkora sztori, de úgy, hogy a színpadon lefotóztak ebben a pózban [mutatja, ahogy összegörnyed], nagy hírt csináltak belőle. Amúgy durva élmény, szerencsés voltam, hogy időben eljutottam a kórházba. Most jól érzem maga, és úgy hiszem, jól is leszek

– mondja Al Di Meola, ahogyan azt is, hogy az infarktus előtt és után is jól volt. Nem szeretne erősnek mutatkozni, miközben nincs jól, de most valóban rendben van, ez látszik is rajta, ahogy Leslie Mandokival önfeledten sztorizik.

Nehéz idők

A gitárvirtuóz több ponton is kötődik a Soulmates zenekarhoz, mostani kedvesét is az egyik koncertjük után ismerte meg. Az újságíró hölgy egy véletlen folytán beugrósként érkezett az eseményre, a gitárossal pedig hamar megtalálták a közös hangot – amiből idővel románc kerekedett.

A zenekar legújabb videóklipje, ami a napokban jelent meg, a családról szól. A The Wanderer című alkotás klipje a gyermekek kirepülését veszi elő. Ahogy Leslie Mandoki fogalmaz: „Al és én is édesapák vagyunk, ez ad számunkra közös életfelfogást. Alnak és nekem is el kellett hagynunk egy napon a szülői házat, ezt a fajta élményt pedig kétszer éli meg az ember.

A második alkalom, amikor a gyermekeit hagyja kirepülni.”

A zenész elmondása szerint szülőként fontos, hogy erős gyökereket és épp oly erős szárnyakat is adjanak gyermekeiknek, segítve őket céljaik elérésében, önálló életük elindításában. A két alkotó arról is beszél, hogy ez a mai világban kiemelten fontos, hiszen megosztott társadalomban élünk, számos gond van a világban, amivel meg kell tudnunk birkózni.

Gyermekeik generációja már nem találkozott azzal a fajta bezártsággal és szétszakadt világgal, amivel nekik és szüleiknek kellett szembenézniük a hidegháborús évek idején, és a kommunista időszak alatt. Úgy vélik, az a hatalmas szabadság, amit 1989 után elért a világ, a legjobb dolog volt, amit az új generációk kaphattak, de mostanság olyan, mintha ezt kezdenénk elveszteni.

Visszafelé haladunk. Kemény idők várnak ránk, sosem voltunk ennyire megosztva. A zene volt a közös tér, ma meg létezik az egyik és a másik oldal, és már azzal is állást foglalsz, hogy milyen zenét hallgatsz

– fogalmazott Al Di Meola.

Leslie Mandoki úgy érzi, régebben meg lehetett vitatni a gondolatokat, annak ellenére, ha két ember két eltérő állásponton volt. Ez nem jelentette azt, hogy a két személy ellenség, hanem csupán annyit, hogy más véleménnyel vannak egy adott dologról. Ma már ez nem ilyen magától értetődő, de úgy érzi, a zene ebben a „nagy egyesítő” erő, amivel Al Di Meola is egyetért. A gitáros így fogalmaz:

Számos változás történik a világban, és legyenek ezek pozitívak vagy negatívak, a zene adja a józanságunk magját. Enélkül eluralkodna az elmebaj, még a legjobb és legrosszabb időkben is. Senki sem tud elképzelni egy világot művészet nélkül, film, zene és önkifejezés nélkül. Ez életbevágóan fontos, főként az ilyen időkben.

Leslie Mandoki hasonlóan érez, és úgy véli: „Zenészként az a feladatunk, hogy könnyítsünk a fájdalmon és az áldozatok oldalára álljunk.”

