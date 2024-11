Demográfiai robbanás: Oscar-díjas filmmogulok családjával gyarapodott a magyarság

Megható pillanatoknak voltunk szem- és fültanúi Magyarország londoni nagykövetségén: az Oscar-díjas forgatókönyvíró, Pressburger Imre dédunokái, illetve az unokák feleségei letették az állampolgári esküt, így egy másodperc leforgása alatt komoly demográfiai robbanás következett be: tíz értékes emberrel gyarapodott amúgy fájdalmasan fogyó nemzetünk. Helyszíni riport Londonból.

Pressburger Imre regényes élettörténetével már számtalanszor foglalkozott az Index. Ahogy Kevin Macdonald, a szerző fogalmazott az Egy forgatókönyvíró élete és halála című monográfiában, Pressburger Imre, vagy ahogy a világ ma ismeri, Emeric Pressburger, az egyetemes filmművészet egyik legmeghatározóbb alakja volt. Életműve kiemelkedő íróként, rendezőként és producerként egyaránt. Olyan nagynevű alkotók számára jelent igazodási pontot, mint Brian De Palma, Francis Ford Coppola, Terry Gilliam, Quentin Tarantino vagy éppen Martin Scorsese.

Pressburger meghatározó óriása és részben alakítója volt az angol filmnek. Mindent elért, amit a filmes szakmában el lehet: Oscar-díjjal is elismerték (A negyvenkilences szélességi fok című, nemrégiben a magyar televízióban is levetített filmjének forgatókönyvéért kapta az Oscart), de dolgozott együtt és barátságot ápolt más sikeres filmes magyarokkal, többek között Korda Sándorral (A bagdadi tolvaj) és a zseniális filmzene-szerzővel, Rózsa Miklóssal (Elbűvölve, Quo Vadis?, Ben Hur) is. Miközben Michael Powell alkotótársával, akivel összeforrt a neve, a brit filmművészet úttörői voltak.

Fotó: Taraczky Milla

Pressburger unokái neves nagypapájuk örökébe léptek; Andrew Macdonald BAFTA-díjas sztárproducer, többek közt a brit kultuszfilm, a Trainspotting és a brit–amerikai sikerfilm, az Ex Machina producere. Testvére, Kevin Macdonald Oscar-díjas hollywoodi sztárrendező, készített többek között filmet Peléről, Whitney Houstonról és a müncheni olimpián meggyilkolt izraeli olimpikonokról is, amiért Oscart kapott a dokumentumfilm-kategóriában. Dolgozott együtt Ridley Scott-tal, Martin Scorsesével, Russell Crowe-val, Ben Affleckkel és Jude Law-val is.

Az unokák már tavaly felesküdtek

A két Pressburger-unoka már tavaly szeptemberben, Budapesten letette az állampolgári esküt. Ebből az alkalomból jelent meg hazánkban a Kollarik-Takó szerkesztő és kiadó páros által lefordíttatott életrajzi könyv a világhírű nagypapáról, aki sussexi otthonában annyira őrizte magyarságát, hogy még egy legendás „kolbászos szobája” is volt a házában, ahol nemcsak érlelte, hanem fogyasztotta is a jellegzetesen magyaros sertéshús-húskészítményt.

A két Macdonald azonban nem érte be ennyivel, és 2024 késő őszére megérett az idő arra, hogy a két fivér népes családja is hivatalosan magyarrá legyen. Andrew-nak öt, Kevinnek három gyereke van, és csütörtökön mind a nyolc gyermek, továbbá a két feleség is letette a londoni magyar nagykövetségen az állampolgársági esküt. Az alkalomra az Index a Zukor és Fox, a magyarok, akik megalapították Hollywoodot munkacímű film forgatása révén jutott el, a mozi készítői, Kollarik Tamás és Takó Sándor jóvoltából. A filmet 2026 tavaszán tervezik bemutatni.

Az ünnepélyes aktuson Kumin Ferenc nagykövet olvasta fel az eskü szövegét, amit újdonsült honfitársaink a diplomata után mondtak. A kézhez kapott kis díszes mappa már tartalmazta a magyar személyi igazolványukat is... Andrew felesége így fogalmazott az Indexnek: .

Keresem a szavakat a meghatottságtól, amikor arról beszélek, mennyire megható volt ez a mai ünnepélyes eskütétel. Annak örülök a legjobban, hogy Emeric (Pressburger Imre angol keresztneve) dédunokái végre felvették a magyar állampolgárságot, hiszen ők sajnos nem találkozhattak az 1988-ban elhunyt dédapjukkal. Martin Scorsese forgatott egy szenzációs dokumentumfilmet, amit a gyerekek is láttak, így lehetett fogalmuk arról, ki volt a dédapjuk. A családunk rengetegszer járt már Magyarországon, sajnos Miskolcon még nem voltunk, nem láttuk Emeric szülőházát, de hallottam, hogy renoválják, újjáépítik, aminek nagyon örülünk. Mindenképpen meg akarom látogatni, mihelyt tehetem!

Bogáncs, rózsa, tulipán...

A hölgy, Rachael arról is beszélt, mennyire sokat jelent a családnak a magyar állampolgárság.

Hogyne jelentene sokat, mi egy nemzetközi család vagyunk, én angol vagyok, a férjem skót, most meg már valamennyien magyarok is vagyunk! Fantasztikus dolog ennyi országhoz kötődni.

Rachael egyébként megható figyelmességként egy három virágból összerakott miniatűr bokrétát készített, amit valamennyien a gomblyukukban viseltek. A háromféle virág – a bogáncs, a fehér rózsa és a tulipán – a három országot, Skóciát, Angliát (Yorkshire-t, ahová Rachael való) és Magyarországot jelképezi.

Kevin elárulta, hogy bő húsz éve nem járt Miskolcon.

Ez még akkor volt, amikor a könyvemet írtam a nagypapámról, Emericről. De jövőre mindenképpen elmegyek, és megnézem, hogyan halad a szülőház restaurálása. Úgy hallottam, művészeti központot alakítanak ki a házban. És hogy mikor gondoltunk arra, hogy felvegyük a magyar állampolgárságot? Nos, a Brexit idején, amikor beszélgettem Sándorral (Takó Sándorral – a szerk.) a könyvem fordításáról. Említettem neki, hogy mivel Emeric a harmincas években Németországban élt és dolgozott az UFA stúdiójában, én is szeretném felvenni a német állampolgárságot, de erre Sándor megkérdezte, miért nem inkább a magyart?! És tényleg, miért ne a magyart? Hát így kezdődött... Szerencsére eltekintettek a magyar nyelvi vizsgától, azt mondják, ez a legnehezebb nyelv a világon.



– mondta a zseniális filmes az Indexnek. Kevin felidézte világhíres nagyapja emlékét, aki annak ellenére, hogy évtizedekig élt Angliában, élete végéig erős akcentussal beszélte a magyart, rengeteg magyar barátja volt, és csak azt sajnálta, hogy nem tud hazaköltözni Magyarországra. A kommunista rezsimben nem kívánt élni, ezért Bécsbe költözött, hogy minél közelebb legyen imádott hazájához. Sajnos 1988-ban elhunyt, így nem érhette meg a rendszerváltást.

Puskás neve persze előkerült

Váltottunk néhány szót Andrew legidősebb fiával, a 26 éves Archie-val is, aki már szintén a filmes szakmában dolgozik, divatfilmesként, de egy másik – sokunknak kedves – témával kezdte a beszélgetést.

Büszke vagyok rá, hogy a világ valaha volt egyik leghíresebb futballistája, aki a Real Madridban is játszott, Puskás Ferenc volt. Micsoda akaraterő kellett ahhoz, hogy majdnem kétévi kényszerpihenő után 31 évesen pillanatok alatt meghódítsa a spanyol bajnokságot, majd egész Európát! No és amikor megtudtam és személyesen is meggyőződtem arról, hogy Budapest Európa egyik szellemi és művészeti fővárosa, akkor öntötte el igazán a szívemet a büszkeség.

Archie arról is beszélt, ahogy egyre jobban megismeri a magyar kultúrát, feltárul előtte, mennyire egyedi és különleges ez a kis ország Európában. Hiszen Angliából sokan csak egyetlen nagy masszaként tekintenek Kelet- és Közép-Európára, és hogy ez mennyire nincs így, erre hazánkat megismerve döbbent rá igazán. Archie egyik legjobb barátja Magyarországon tanul, akit sokszor meglátogatott már.

Elolvastam Imre életrajzi könyvét, megnéztem az összes filmjét, amelyek közül A negyvenkilences szélességi kör tetszett a legjobban. Meg kell mondanom, lesújtó a véleményem a kortárs filmművészetről, ezért nézem olyan előszeretettel a régi filmeket, köztük a dédapám mozijait is. És természetesen meg akarok tanulni magyarul. Köszönöm!

Az utolsó szót már magyarul mondta...

(Borítókép: Eskütétel Magyarország londoni nagykövetségén. Fotó: Taraczky Milla)