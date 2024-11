A Humorista című műalkotás a New York-i Sotheby's aukciósháznál 6,2 millió dollárért (csaknem 2,5 milliárd forintért) kelt el. Összehasonlításként vegyük figyelembe, hogy aktuálisan a magyar ötös lottó főnyereménye éppen 1,23 milliárd forint. Az installáció nem más, mint Maurizio Cattelan konceptuális művész provokatív ötlete, amely szerint egy banánt ragasztószalaggal a falra rögzítenek. Persze a mű maga nem a banán, hanem az ötlet − az árverésen azonban egy gyümölcs is ott volt.

És ez még nem minden: Ahogy a The New York Times most rekonstruálta, a gyümölcsnek a műalkotáson kívül van egy nagyon különleges története is: A lap kutatásai szerint az aukciósház előtti gyümölcsstandon kelt el, ahol egy banánt 35 centért lehetett kapni. A szövegből nem derül ki, hogy az installációba bekerült banánt a többivel együtt adták-e el, de a szövegben az áll, hogy a gyümölcsöt 25 centért árulták.

A lap szerint a banánt a 74 éves bevándorló Shah Alam adta el. Tizenkét órás műszakokban dolgozik a standnál, és könnyekben tört ki, amikor később újságíróktól értesült a gyümölcs sorsáról. „Szegény ember vagyok” − idézi az újság, hozzátéve, hogy »remegett a hangja«. „Soha nem volt még ennyi pénzem, soha nem láttam még ennyi pénzt”. A lap azt is kiszámolta, hogy ebből az összegből 24,8 millió darab banánt lehetne vásárolni − írta meg a Der Spiegel.

Justin Sun nem akar egészen ennyit megvenni, de a műalkotás új tulajdonosa a riport megjelenése után megkereste az árust.

Hogy megköszönjem Shah Alam úrnak, úgy döntöttem, hogy 100 ezer banánt veszek a New York-i Upper East Side-on lévő standjáról

− írta az X-en. A stand „ingyenesen osztaná szét a gyümölcsöt világszerte” − folytatta, anélkül, hogy részleteket közölt volna arról, hogy ez pontosan hogyan történne. „Mutasson fel egy érvényes igazolványt, hogy igényt tarthasson egy banánra, amíg a készlet tart”.

Fejenként 750 dollár

Az újság ezután beszélt a stand tulajdonosával, Mohammad R. Islammal. Ő elmondta, hogy a nyereségen természetesen megosztozik Alammal és a két gyümölcsstandjánál foglalkoztatott hat másik alkalmazottjával. Eddig azonban senki sem kereste meg őt az ügyben.

De ez még mindig megtörténhet. Ez fejenként 750 dollárt jelentene nekik.

Cattelannak azonban mégsem ez a leghírhedtebb alkotása: a Him című, viaszból és gyantából készült szobor az imára kulcsolt kézzel térdepelő Hitlert örökíti meg. A mű 2001-ben készült, és már akkor is óriási botrányt keltett, amikor négy éve egy egykori gettóban állították ki Varsóban, ahol sok ezer zsidó halt meg a náci megszállás ideje alatt.

A szatirikus szobrairól híres Cattelant sokan tartják provokatőrnek, John F. Kennedyt például koporsóban fekve, öltönyben és mezítláb ábrázolta, II. János Pál pápát pedig egy meteor által leterítve.

Mint azt lapunk 2012-ben megírta, negyven évig a milánói tőzsde előtti téren fog állni Cattelan magasba tartott középső ujja. Akkor ennyi időre adományozta a városnak a művész az alkotását. A L.O.V.E. című szobrot 2010 szeptemberében helyezték az Olaszország pénzügyi központjának tartott épület elé az akkor Cattelannak szentelt milánói szabadtéri kiállítás keretében.

Ellopott arany-WC, befalt milliárdok

Az olasz művész America című alkotását a New York-i Guggenheim múzeum vécéjében mutatták be − ez ugyanis nem volt más, mint egy 18 karátos, tömör aranyból készült, működő WC. A művész célja az installációval az volt, hogy ironikusan megmutassa azt az extravagáns luxust, ami a leggazdagabbak sajátja. Az alkotást később Winston Churchill szülőházából ellopták.

A vécé sorsáról szóló találgatások között szerepel, hogy beolvasztották, hogy Blenheimhez meglehetősen közel rejtették el, és hogy a lopás Cattelan tréfája volt. Több helyen is másolatok készültek a műről, köztük olyan is, amelyet magát is elloptak.

Az amerikai elnökök esetében gyakori szokás, hogy a Fehér Házba kölcsönkérnek egy-egy komolyabb művészeti alkotást. Így kapta meg például Kennedy Eugéne Delacroix egyik festményét, Obamáék pedig Mark Rothko és Jasper Johns absztrakt műveit. Donald Trumpnak is volt hasonló kérdése, abból azonban kisebbfajta komédia lett– írja a Washington Post.

Első elnöksége alatt Donald Trump Van Gogh egyik festményét, a Tájkép a hóban című alkotást szerette volna elkérni a New York-i Guggenheim múzeumtól, akik udvariasan elutasították a kérést, helyette viszont felajánlották neki Cattelan WC-jét.

A banános installáció korábban egyszer már a hírekbe került, ugyanis Dél-Koreában egy kiállításon egy művészeti egyetemista egyszerűen megette azt.

Noh Huyn-soo a banán héját visszaragasztotta a falra. A kiállításszervezők később egy új banánnal pótolták a régit, a Múzeum sajtósai pedig közölték, hogy nem fognak kártérítést követelni. A kiállított banánról akkor azt nyilatkozták, hogy két-három naponta cserélik. Az akciót Noh egyik barátja fel is vette a telefonjával: Noh leveszi a banánt a falról, közben bocsánatot kér, és megeszi.

Majd a héját a falra ragasztja, egy kicsit pózol, és továbbmegy. Később a helyi médiának úgy nyilatkozott, szerinte Cattelan művészete a hatalom elleni lázadás, ő pedig a lázadás ellen lázadt fel, amikor megette a banánt.

Szerintem egy műalkotás megrongálása is alkotás, hát nem azért van odaragasztva, hogy megegyék?

Cattelan úgy kommentálta az esetet: „Semmi probléma.”