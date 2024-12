Bíróság elé állították a filmrendezőt, aki állítólag gyerekszínészét zaklatta szexuálisan

Elkezdődött Christophe Ruggia, francia rendező bírósági tárgyalása, ahol kiskorúval szembeni szexuális zaklatás vádjával néz szembe a filmes. Még 2020-ban indítottak eljárást ellene, amikor egykori színésznője, Adele Haenel feljelentést tett, amiben azt állította, 12 és 15 éves kora között a rendező folyamatosan zaklatta őt. Az eset a francia filmipar egyik első #MeToo botrányaként vonult be a történelembe.

Christophe Ruggia, 59 éves filmrendező mindössze néhány egész estés filmet alkotott pályafutása során, amik közül rögtön az elsőt (Le Gone du Chaâba, 1997) César-díjra, a francia filmipar legrangosabb elismerésére jelölték. Későbbi filmje, az Ördögök szülte az elmúlt években körülötte kialakult botrányt, amiben a női főszerepet Adele Haenel gyerekszínész alakította.

Haenel – aki a filmben egy autista lányt játszik – a Guardian szerint azzal vádolta meg Ruggia-t, hogy „folyamatosan szexuálisan zaklatta” a film készítése során és azt követően is 12 és 15 éves kora között. A rendezővel szemben ezért 15 év alatti személy szexuális zaklatásának ügyében emeltek vádat a bíróságon, a filmes azonban tagadja, hogy bármi hasonlóban bűnös lenne.

Elégedetlenség és bűnrészesség

Ruggia úgy véli, csupán be akarják sározni és ellehetetleníteni. Azzal vádolja Haenelt, hogy mindössze azért találta ki az egészet, mert nem akart neki újabb filmszerepeket adni. A bíróságon azt vallotta, hogy Haenel egy „párhuzamos valóságot” kreált, amiben szörnyetegnek akarja beállítani, ezzel állva bosszút az elutasításért. A rendező szerint a színésznő vádjai csupán „szakmai elégedetlenségének” hozadéka.

Haenel – aki 2014-ben és 2015-ben is César-díjat nyert – azt vallotta egy 2019-es interjúban, hogy szörnyen érezte magát az Ördögök után, még az öngyilkosságra is gondolt. 2023-ban azt is bejelentette, hogy befejezi színészi pályafutását, mivel úgy véli

a filmipart jelentős bűnrészesség terheli a szexuális zaklatók segítése és mentegetése miatt.

Haenel 2019-es vádjai után a Francia Filmrendezők Társasága, amiben Ruggia korábban társelnök és elnökhelyettes is volt 2003 és 2019 között, elbocsájtotta a rendezőt tagjai közül. Bár Ruggia azzal védekezett a bíróságon is, hogy az Ördögök készítése során a benne szereplő gyerekszínészekhez „atyai” hozzáállással közeledett, a film más alkotói úgy látták, a rendező viselkedése invazív volt, ellenséges, helytelen, ráadásul lépésről lépése izolálta Haenelt a stáb többi részétől.

A rendőrség a nyomozás során átvizsgálta Ruggia számítógépét is, és elmondásuk szerint az internetes keresési előzményei között a „dögös adele haenel” kulcsszavakat is megtalálták, amit a rendező szintén letagadott mondván,

ő nem emlékszik arra, hogy valaha is ilyenre keresett volna rá.

A rendező azt beismerte, hogy a közelmúltban jött csak rá, mennyire fájdalmas és megterhelő lehetett Haenel számára a forgatás. Amikor a bíróságon rákérdeztek arra, hogy miért írt forgatókönyvet, amiben tinédzserek szexuális kapcsolatát firtatja, azt felelte, hogy a történet két közeli barátjának sztorija, akik állami gondozásban nőttek fel.

A tárgyalás egyelőre nem ért véget. Jelenleg még bizonytalan, hogy a bíróság milyen ítéletet hoz Christophe Ruggia ügyében.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható (H., K., Cs., P. 18:00–22:00, K. 8:00–12:00, Sze. 12:00–14:00) a 06-80-505-101-es telefonszámon. További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.