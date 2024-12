„Az eltávolításunk óta eltelt több mint fél évben azt látjuk, hogy a patinás Fészek Művészklub de facto megszűnt működni. A honlap hetek óta elérhetetlen – bár előtte sem voltak fent rajta még alapinformációk sem, a házban pedig kulturális programok helyett a Fészek Art Kft. szervez ZS kategóriás bulikat, a legutóbbit éppen »S-ggrázós« címmel. Minket azzal kerestek meg, hogy vállaljuk el az elnökséget, hozzunk létre egy koncepciót, gondolkodjunk együtt. Abban bíztunk, hogy transzparensen működhet az egyesület, szabályosan dokumentált közgyűlésekkel, ahogyan egy civilizált országban szokás. Azt hittük, hogy ha nehezen is, de elindulhat egy kulturális építkezés, tudva, hogy a bevételek zömét fel fogja emészteni az épület renoválása és karbantartása” – mondta az Indexnek Zsoldos Dávid zenetörténész, aki tagja volt az egyesület idén márciusban leváltott elnökségének.

A Fullajtár Andrea színművészből, Bojár Iván András művészettörténészből, Gink Sára médiaművészből és Zsoldos Dávid zenetörténészből álló elnökséget

2024. március 5-én Erdős László művészeti igazgató vezetésével váltotta le a tagok egy csoportja. A neves elnökség tagjainak visszahívásából bírósági ügy lett, az egyesület leváltott elnöksége pedig jogszerűtlennek tartja a történteket.

Zsoldos Dávid szerint 2024. március 5-én több tucat olyan új tag meghatalmazásával szavazva váltották le az elnökséget, akik megfelelően dokumentáltan be sem léptek, sőt az érvényben lévő szabályok szerint be sem léphettek az elmúlt egy évben a Fészek Művészklub egyesületébe. A bíróság első körben értetlenkedve fogadta Gink és Zsoldos keresetét, mondván, miért perelnek, ha nem készült jegyzőkönyv az ominózus ülésről: el kellett magyarázniuk, hogy szerintük éppen ez a probléma, a szabálytalanságok forrása.

A per azóta folyamatban van, az első tárgyalás már le is zajlott, de az egyesület a perfelvételi eljárás első körében, kilenc hónap elteltével sem tudott jegyzőkönyvet felmutatni.

Távoztak az ülésről

Zsoldos Dávid és Gink Sára elmondta, hogy az egyesületnek 2023 nyarán született új alapszabálya, azon a közgyűlésen, amikor Bojár Iván András társaságában beválasztották őket az elnökségbe. A régi alapszabály úgy rendelkezett, hogy az egyesület választmányának joga van véleményezni, elfogadásra javasolni új tagok felvételét – de 2023 nyarán a választmány megszűnt mint önálló entitás, jogai az elnökségre szálltak.

2023-ban sem választmány, sem elnökség nem tárgyalt és nem döntött új tagok felvételéről – egyszerre csak új nevek jelentek meg a taglistán, akikről nem nagyon értjük, honnan kerültek elő

– mondták. Amikor a 2023-ban feltűnt új tagok szavazataival – akik túlnyomórészt meghatalmazások útján képviselték magukat – a márciusi közgyűlés napirendre vette az elnökség leváltását, Zsoldosék távoztak az ülésről, miután átadtak egy nyilatkozatot, nem akartak asszisztálni az eseményekhez.

„A vitatott közgyűlés jegyzőkönyvét még senki sem látta, augusztusban telefonon azt az infót kaptam, hogy még nem volt idő elkészíteni. Többször kerestük az egyesületet, hogy mint tagoknak adják át a dokumentációt, de választ azóta sem kaptunk. Egyetlen levél érkezett: fegyelmi eljárást indítottak ellenünk július elején, formailag amúgy alapszabály-ellenesen, a cél nyilván a kizárásunk, de ez a komédia elhanyagolható része, különösebben nem emelte meg egyikünk pulzusát sem. Erről az eljárásról sem tudunk semmit azóta” – tette hozzá Zsoldos Dávid.

Gink Sára elmondta, hogy a fegyelmi eljárásra ügyvédi levéllel válaszoltak. A volt elnökségi tag fontosnak tartja a kulturális örökségek védelmét. Nem bánná, ha az állam, a főváros vagy a kerület valamilyen módon közbelépne a Dob és a Kertész utca sarkán álló nagy múltú klub érdekében.

Zsoldos Dávid és Gink Sára egyértelművé tette az Indexnek, hogy nem azért küzdenek, mert újra elnökségi taggá, a Fészek irányítóivá szeretnének válni.

Az elnökség egyetlen percig sem volt a Fészek irányítója – bő fél év után vált gyanússá a dolog, amikor a Facebookon észrevettük, hogy bulikat szerveznek, és könyörögni kellett, hogy belenézhessünk dokumentumokba.

Szerintük a per elsődleges tárgya annak kimondatása a törvényszékkel, hogy jelentős számú tag alapszabály-ellenesen vált taggá. „Elfoglaltak egy civil szervezetet, einstandoltak egy nagy múltú kulturális értéket, és nincs semmi garancia arra sem, hogy később a Fészek nem veszti el ikonikus, értékes otthonát is. Mi annyit tudunk tenni, hogy a jog és a nyilvánosság erejét használjuk arra, hogy mindez legalább ne történhessen fű alatt, csendben” – jelentette ki Zsoldos Dávid.

Brutális adósság

A civil szervezet tulajdonában lévő, több mint 1200 négyzetméteres ingatlanon az üzemeltetésre szerződött Fészek Art Kft.-nek összesen 135 millió forintos jelzálogjoga van, derül ki az ingatlan-nyilvántartásból.

Az épület tulajdoni lapjára két lépésben, 35 és 100 millió forint erejéig jegyezték be, méghozzá pont az ominózus közgyűlés előtt bő egy héttel, február végén. Emiatt a kerthelyiséges, műemlék ingatlant a 3 millió forintos tőkével alapított Fészek Art Kft. felé biztosítékként ekkora jelzálog terheli. A cég a vendéglátóegységet üzemelteti az épületben, és a Fészek programjaiért is felel. A céget 2023-ban úgy jegyezték be az ingatlanba, és úgy kötöttek vele hosszú távú megállapodást az épület kizárólagos használatáról, hogy azt Zsoldosék szerint az elnökség és a tagság sem hagyta jóvá – ma gyakorlatilag ez a cég a Fészek Művészklub.

Gink és Zsoldos szerint semmit nem tudni arról, hogy mikor, milyen kondíciókkal, törlesztési határidővel vették fel a hitelt, és az sem világos, hogy mire fordították a kölcsönöket. Úgy vélik, hogy

az események az épület feletti kontrollról szólnak.

Elmondták, hogy az egyesület már a belépésükkor is tragikus gazdasági helyzetben volt, és az önmagában teljesen természetes, hogy ha valaki finanszírozást nyújt, azt feltételekkel teszi. „Az nem kérdés, hogy ha valaki segít finanszírozni az adósságokat, akkor elvárhatja a garanciákat és azt is, hogy a befektetése megtérüljön. De ez egyenrangú felek megállapodása kell legyen, és transzparens módon, az egyesület működését biztosítva kell történjen – nem az egyesület kivégzésével” – fogalmazott Zsoldos Dávid.

„Puccsszerű helyzet”

Az üggyel összefüggésben megkerestük Erdős Lászlót, aki arról tájékoztatta az Indexet, hogy ő már semmilyen formában nem vesz részt a Fészek Művészklub életében, és a továbbiakban nem is kíván foglalkozni az üggyel. Viszont elértük Török Ferencet, az egyesület korábbi elnökét, aki nyilatkozott a történtekkel kapcsolatban.

A vezető szerepre törő Erdős László és a máig az egyesületet igazgató Fejes Márta az elnökség jogköreit új alapszabállyal próbálta csökkenteni, szerintük »túl nagy« volt a beleszólásuk a működésbe. Az ominózus taggyűlésen puccsszerű helyzetet teremtettek, amikor Zsoldos Dávidékat leváltották az elnökségből. Az volt az utolsó taggyűlés, amin részt vettem, pedig azóta is az egyesület tagja vagyok

– mondta a történtekről Török Ferenc rendező, a Fészek Művészklub korábbi elnöke. A Balázs Béla-díjas alkotó szerint a Fészek egy rossz bérleti szerződés miatt évekig szorult anyagi helyzetben volt, kezdetben a leváltott elnökség és az Erdős László vezette csoport összhangban próbált javítani az egyesület és a klub meglehetősen szorult helyzetén.

„Több egyesületi taggal egyetemben én is jogszerűtlennek tartom az elnökség tagjainak akkori leváltását, ráadásul teljesen méltánytalannak. Amikor láttam, hogy megint alapszabályt akarnak módosítani, és ehhez gyűjtik a vélt vagy valós tagok szavazatait, akkor végleg kiszálltam.”

Azt gondolom, hogy az egész működés jogszerűtlen. Korábban is folytak perek, ahogy most is, ezek eddigi eredménye, hogy a vitatható taglistákon elbukik az egyesület jogszerű működése a bíróságon. A vezetésben lévők folyamatosan, Galambos Zoltán óta ezzel manipuláltak, ügyvédekkel felvértezve pereskednek, most ezt kéri számon egymáson a két szemben álló fél, miközben konszenzusra lett volna szükség

– jelentette ki a rendező.

Török szerint Zsoldosék állításával szemben nem csak a „fantomtagság váltotta le az elnökséget, hiszen olyan tagok is Zsoldosék távozása mellett szavaztak, akik már régebb óta az egyesület tagjai. Sőt, Galambos Zoltánék (az egyesület korábbi igazgatója) is csatlakoztak Erdősékhez. A volt elnök elmondta, hogy a Fészek alapszabálya kimondja: az értékes ingatlant nem adhatják el, az egyesület tulajdonának kell maradnia.

Milliárdok, Budapest büszkesége és lufi

„Ezért megy a harc, hogy ki van az egyesületben. De egyébként ez egy lufi, mert lehet, hogy papíron milliárdokat ér az épület, de egyfelől műemlék és ezer törvény védi, másfelől üzemeltetni iszonyatosan nehéz, hosszú távon kell mégis tervezni, esetleg bevonva a helyi önkormányzatot és a fővárost” – jelentette ki Török Ferenc, aki éppen dokumentumfilmet készít a Fészek gazdag történelmi múltjáról. A rendező arról is beszélt, hogy a bíróság már egyszer jogerősen kimondta, hogy az a közgyűlés sem volt jogszerű, amin a korábbi igazgatót, Galambos Zoltánt leváltották, így papíron ő az egyesület egyik vezetője, nem feltétlenül a jelenlegi igazgató, vagyis Fejes Márta.

„A Fészeknek mindig is sajátja volt az éles belső dinamika, sok volt a taggyűléseken a veszekedés, a pereskedés. Kicsit elátkozott helynek tűnik, mégis varázslatos a hangulata és fantasztikus a múltja. Igazi büszkesége lehetne Budapestnek. Talán akkor kell a vészharangot megkongatnunk, ha az alapszabályból kikerül az a mondat, hogy »nem eladható« az ingatlan. Nagy hiba volt, hogy Erdősék nem fogadták el Zsoldosékat, pedig abszolút alkalmasak lettek volna az egyesület nimbuszának visszaállítására, de nagyon féltek tőlük, mert túl tehetségesek és okosak voltak. Az első két fordulót együtt nyerték meg, és akkor vesztek össze, amikor üzemeltetni kellett volna egy közös koncepció mentén a nagy múltú helyet, ekkor szakadt ketté a csapat. Kicsit talán úgy, ahogy anno a Fidesz meg az SZDSZ” – fogalmazott a filmrendező.

Teljes káosz

Az egyesület jelenlegi elnökét, Szélesi Sándor írót telefonon értük utol. Azt mondta az Indexnek, hogy a közgyűlések jegyzőkönyvei „természetesen nyilvánosak”. A szerkesztés alatt álló honlapon azonban nem találtuk. Szélesi úgy látja, hogy elnökként teljes káoszt örökölt, Zsoldosék állításaira reagálva pedig elmondta, hogy az általa vezetett új vezetőségnek tisztáznia kellett, pontosan hányan és kik az egyesület tagjai.

Volt egy hevenyészett taglista, de nem tudtuk, hogy ki fizette be a tagdíjat, és mióta fizeti, kinek és milyen jogi státusza van, egyáltalán tényleg az egyesület tagja-e. Az előző elnök (Török Ferenc) nem volt a papírmunka híve

– fogalmazott Szélesi Sándor. Az elnök szerint nem véletlen, hogy Zsoldosék már nem tagjai az elnökségnek, mert ha az elmúlt évek gyakorlata folytatódott volna még két-három évig, akkor már csak múlt időben beszélhetnénk a Fészek Művészklubról. Arra a kérdésre, hogy miért vállalta el a nehéz, adósságokkal terhelt helyzetben az elnöki feladatokat, azt válaszolta, hogy megpróbálja kihúzni a bajból a Fészeket, életet akar lehelni a nagy múltú klubba.

Szélesi Sándortól ígéretet kaptunk arra, hogy Fejes Márta igazgató körbevezet minket a Fészekben, informál minket az épület állapotáról, és megtekinthetjük a viharos közgyűlések jegyzőkönyveit. Az igazgatónő elutasította erre vonatkozó kérelmünket, azt kérte, hogy írásban tegyük fel az üggyel összefüggő kérdéseinket. Írásos válaszában azonban csak annyi olvasható, hogy az egyesület 2024-ben négy közgyűlést tartott, amelyekről a szabályoknak megfelelően hiteles jegyzőkönyv készült: „A közgyűlési jegyzőkönyvek az Alapszabályban szabályozott módon ismerhetők meg.” Az egyesület érvényben lévő alapszabálya nem érhető el.

Fejes Márta szerint az egyesület honlapja jelenleg szerkesztés alatt áll, amint elkészül, azon feltüntetik az egyesület jelenlegi tisztségviselőit.

Török Ferencnek idén tavasszal lejárt egyesületi elnöki megbízása. Nyáron került megválasztásra az új elnök, valamint az őszi közgyűlésen került sor az új felügyelőbizottsági tag megválasztására és a régi felügyelőbizottsági tagok megerősítésére. Valamennyi tisztségviselő megválasztása az Alapszabályban, valamint a jogszabályban meghatározottak betartásával történt. A vezető tisztségviselők személye egyébiránt a közhiteles nyilvántartásból megismerhető

– közölte az Indexszel Fejes Márta.

Jelenleg így áll a helyzet a Fészek Művészklub körül. Az ügyet jövőre ismét tárgyalja a bíróság, egyelőre nem tudni, mikor születhet jogerős ítélet az elnökség leváltásának kérdéskörében.

(Borítókép: A Fészek Művészklub épülete. Fotó: Róka László / MTI)