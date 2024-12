Egy karácsonyi playlisttel, amiből kiderül, hogy a hajszál híján újraválasztott főpolgármesternek kifinomult zenei ízlése van. Nemcsak a méhlegelők és a kerékpárutak, hanem a Norah Jones rajongója is. A dalok ide kattintva érhetők el.

A karácsonyi dallista egy klasszikus Simon and Garfunkel-nótával indul. Mutatjuk is, hogy melyikkel.

A listából kiderül, hogy Taylor Swift, Hozier, Lady Gaga és Lana del Rey zenéjét is szereti. A legjobb nóta Karácsony Gergely playlistjén egyértelműen a John Lennon és Yoko Ono, Happy Xmas (War Is Over) című dala.

Ezzel a dallal mi is szívesen kívánunk boldog karácsonyt.