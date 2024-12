Ötvös András nyerte el idén a Ruttkai Éva-emlékgyűrűt a Liliomfi és Az ember, aki elvesztette az időt című előadásokban nyújtott alakításaiért – tájékoztatta a Vígszínház december 29-én az MTI-t.

A Ruttkai Éva-emlékgyűrűt a színésznő lánya, Gábor Júlia 1986-ban alapította Kossuth-díjas édesanyja emlékére. Az évek során megkapta már Tordy Géza, Eszenyi Enikő, Darvas Iván, Pap Vera, Gálffi László, Kaszás Attila, Lukács Sándor, Tábori Nóra, Börcsök Enikő és sokan mások is. A kitüntetést a színészek ítélik meg egymásnak.

Idén is Gábor Júlia, és férje, Szigethy Gábor színháztörténész adták át december 28-án, a Liliomfi című előadás után. A Vígszínház oldalára több fotót is feltöltöttek erről.

Ötvös András Székesfehérváron született, 2007-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen Máté Gábor és Horvai István osztályában. Egyetemi hallgatóként főszerepet játszott A karnevál utolsó éjszakája című előadásban, amelyet a Katona József Színházban mutattak be.

Több évadot Egerben a Gárdonyi Géza Színházban töltött, játszott a Krétakör és a Merlin Színházban, a KoMa Társulatban, a Katona József Színház tagja volt és az Orlai Produkciós Iroda színésze is. 2022 óta a Vígszínház társulatának tagja.

Számos filmből is ismerhetjük, emlékezetes az Aranyéletben, a Terápiában, a Nagykarácsonyban vagy A tanárban nyújtott alakítása is. Munkáját a többi között a legjobb 30 év alatti színésznek járó elismeréssel is díjazták a Pécsi Országos Színházi Találkozón, de megkapta a Junior Prima díjat és a Máthé Erzsi-díjat is.