Nagyszerű magyarok, akik idén hagytak itt minket

Sok ismert és elismert magyar kulturális személy halt meg 2024-ben, színészek, zenészek, tudósok, művészek és írók is távoztak az élők sorából: az alábbi válogatásban a teljesség igénye nélkül emlékezünk rájuk.

Előző cikkünkben felidéztük, mely nemzetközi sztárok haltak meg 2024-ben, most pedig – szintén a teljesség igénye nélkül – a hazai hírességekre és fontos emberekre emlékezünk.

Írók és filmesek is elmentek

Szalai Györgyi: 85 éves korában meghalt a Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró és érdemes művész, aki a Budapesti Iskola egyik meghatározó alakjaként számos, a magyar társadalmi valóságot tükröző alkotásával írta be nevét a filmtörténetbe.

Nemere István: Az író, műfordító, eszperantista nem sokkal nyolcvanadik születésnapja után részt vett egy rövid dedikáláson, majd hazafelé rosszul lett, mentővel vitték kórházba. Sikeres és roppant termékeny életútja volt: 800 megjelent művével világrekorder.

Pauk György: A Londonban élő magyar hegedűművész 88 éves korában halt meg. Világhírű zenész és tanár volt, akinek hangfelvételeit Cecilia- és Év Lemeze díjakkal, valamint egy Grammy-jelöléssel is kitüntették. Számos nemzetközi díjat nyert meg, több helyen is díszpolgársággal, díszdoktorátussal tisztelték meg, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetést is átvehette. Pauk György 88 évet élt.

Tatár Eszter: 92 éves korában meghalt Tatár Eszter rendező. 1950 és 1954 között a Színház- és Filmművészeti Főiskola rendező szakos hallgatója volt. Diplomaszerzése után a Pécsi Nemzeti Színházhoz szerződött, majd a győri Kisfaludy Színház tagja lett. 1962-től a Nemzeti Színház művésze volt. Több éven át dolgozott a Madách Színházban, később pedig a Turay Ida Színházban. Főleg játékmesterként és rendezőasszisztensként, de műfordítóként és színészként is dolgozott.

Bokor Gabriella: Novemberben halt meg Bokor Gabriella újságíró, a Magyar Rádió egykori szerkesztő-riportere. Halálának váratlan híre megrázta az embereket. Számos nagy volumenű interjút készített magyar, francia és német nyelven többek közt olyan prominens személyekkel, mint a zsidó származású osztrák nácivadász, Simon Wiesenthal. Különleges műsorokon dolgozott, riporterként pedig bejárta a világot. Több kulturális lapnak írt, Fülei Balázs zongoraművész sajtófőnöke is volt.

Forgács Gábor: 76 éves korában meghalt Forgács Gábor színész, humorista, szinkronszínész. Főleg vígjátékokban lépett fel, a Magyar Televízióban és az RTL Klubon főként kabarékban és szórakoztató műsorokban láthatta a közönség, a hangja animációs rajzfilmekben, sorozatokban és filmekben is hallható. Basszusgitárosként tagja volt Magyarország első színészzenekarának, amelyben Bubik István és Sipos András dobolt, ifjabb Latabár Kálmán zongorázott és Mikó István gitározott – vicces egyvelegeket csináltak, amelyekkel felléptek a Népstadionban a SZÚR-okon, a színészek és az újságírók évenkénti futballfesztiválján.

Dózsa Imre: Életének 83. évében meghalt Dózsa Imre Kossuth- és Liszt-díjas táncművész, balettmester, balettigazgató és pedagógus, egyetemi tanár, a Magyar Állami Operaház örökös tagja és mesterművésze. Emlékezetes alakításai közé tartozott a Diótörő herceg, Desiré (Csipkerózsika), Siegfried (A hattyúk tava), Albrecht (Giselle), Basil (Don Quijote), Colas (A rosszul őrzött lány), A fából faragott királyfi, A csodálatos mandarin és a Spartacus címszerepe.

Szakmájuk legjobbjai voltak

Szörényi Szabolcs: 81 éves korában meghalt Szörényi Szabolcs Kossuth-díjas zeneszerző, zenei rendező, az Illés, majd a Fonográf együttes korábbi basszusgitárosa. Az Illés együttes a hatvanas évek második felében és a hetvenes évek elején hihetetlen népszerűségre tett szert. Szörényi Szabolcs 1974-ben testvérével és Bródyval a Fonográf együttes tagja lett. 1984-ben a három telt házas búcsúkoncert gyakorlatilag Szörényi Szabolcs színpadi visszavonulását is jelentette. Ezt követően ott volt az Illés 1990-es, 1996-os, 2001-es fellépésein, ahogy a végső búcsúnak számító 2005-ös koncerteken is.

Sánta Ferenc: 79 éves korában elhunyt Sánta Ferenc Kossuth-nagydíjas és Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, prímás, a Nemzet Művésze. Alapító tagja volt a 100 Tagú Cigányzenekarnak, az 1990-es évek közepén alakult Magyar Nemzeti Cigányzenekar művészeti igazgatója és vezető prímása volt. Megkapta többek közt a Magyar Televízió nívódíját, a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét, a Liszt Ferenc-díjat, a Kossuth-díjat, a Prima Primissima díjat és a Nemzet Művésze kitüntetést is. A Kulturális és Innovációs Minisztérium Sánta Ferencet saját halottjának tekinti.

Gyürk István: 77 éves korában meghalt Gyürki István színművész. Fontosabb előadásai közt több Shakespeare-dráma, Madách Imrétől Az ember tragédiája, Katona József Bánk bánja és Johann Strausstól A cigánybáró is megtalálható.

Novák Ferenc Tata: A koreográfus, rendező, etnográfus 93 éves volt. Mások mellett az ő nevéhez fűződik a táncházmozgalom létrejötte. A magyar néptánciskola és a folklór sajátos színházi megjelenítésének egyik megteremtőjeként úgy tartotta, hogy a táncot ugyanúgy kell megtanulni, mint az anyanyelvet.

Dobray György: 82 éves korában meghalt Dobray György Balázs Béla-díjas filmrendező, producer, operatőr, író, forgatókönyvíró. 2024. augusztus 28-án, hosszan tartó betegség után hunyt el.

Kratochwill Mimi: 92 éves korában meghalt Kratochwill Mimi, aki egy egész művészettörténész-generációt nevelt ki, és a XX. század nagy magyar művészeinek modellje is volt. Nyugdíjba vonulása után is rendkívül aktív életet élt, kiállításokat rendezett, utazott. Tanítványai számos magyarországi múzeumban tevékenykednek.

Losonczi Ágnes: Életének 96. évében meghalt Losonczi Ágnes Széchenyi-díjas szociológus, a magyar szociológia iskolateremtő alakja.

Király Levente: A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész a Szegedi Nemzeti Színház örökös tagja volt. Ő volt az első olyan színész, akit úgy választottak a Nemzet Színészei közé, hogy az egész pályáját vidéken töltötte. Király Levente 87 éves volt.

Dobos Ildikó: A Jászai Mari-díjas színésznő 82 éves volt, és hosszan tartó betegség következtében halt meg. A színházi darabok mellett számos tévés, filmes szerep is köthető a nevéhez. A Veszprémi Petőfi Színháznak 2021-ben lett örökös tagja.

Mareczky István: Életének 72. évében meghalt Mareczky István, alias Totó, a P. Mobil zenekar dobosa. A zenész mintegy ezer koncerten vett részt a legendás zenekarral.

Ágai Ágnes: 92 éves korában meghalt Ágai Ágnes író, költő, műfordító, a Móra Kiadó egykori szerkesztője.

Az egész ország gyászolt

Vadász Zsolt: 51 éves korában meghalt Vadász Zsolt, a Budapesti Operettszínház színésze.

Dobos Imre: A nagyváradi Szigligeti Színház életműdíjas színésze volt. Élete során tizenegy kitüntetést kapott, köztük a Magyar Kultúráért Életműdíját és a Szigligeti Színház Életműdíját is átvehette. A színművész 83 éves volt.

Felkai Miklós: Szólógitáros, zeneszerző, szövegíró, Magyarország egyik legjobb blues-rock gitárosa. A Color együttes egykori zenésze 73 éves volt.

Tompos Kátya: Életének 42. évében meghalt Tompos Kátya Jászai Mari-díjas színművész. Régóta beteg volt, de a sajtóban nem nyilatkozott róla. Miután betegsége nyilvánossá vált, egy ország fogott össze érte. A daganatos betegségek egyik ritka válfajában szenvedett. A színésznőnek 2024. május 25-én jótékonysági gálát szerveztek.

Havasi János: Életének 72. évében elhunyt a Herczeg Ferenc-díjas újságíró, szerkesztő. Havasi Jánost a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) saját halottjának tekinti.

András Ferenc: 81 éves korában meghalt András Ferenc Kossuth- és Balázs Béla-díjas rendező. Alkotásaival számos hazai és nemzetközi filmdíjat nyert el. 2013–2024 közt a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt.

Tordy Géza: A Nemzet Színésze, a Kossuth-díjas, kétszeres Jászai Mari-díjas színművész 85 évet élt. Tordy Géza rendezőként is remekelt, több mint 60 darabot alkotott.

Eötvös Péter: 80 éves korában meghalt Eötvös Péter Kossuth-díjas zeneszerző, karmester, a XX–XXI. század egyik legelismertebb kortárs operaszerzője.

Gát György: 77 évesen meghalt Gát György rendező, forgatókönyvíró, producer, színész és dramaturg. Korábban olyan produkciókban dolgozott, mint a Linda, a Família Kft. vagy a Robog az úthenger, de színházi rendezőként is kipróbálta magát.

Szilágyi István: A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és József Attila-díjas erdélyi magyar író 85 éves volt. Első novellája az Utunkban jelent meg, 1975-ben pedig megszületett első nagy sikert hozó regénye, a Kő hull apadó kútba. 1990-ben a mítoszteremtő erejű, monumentális regény, az Agancsbozót látott napvilágot, de a 70-es évekhez hasonló nagy visszhangot az új évezred első Szilágyi-műve, a 2001-es Hollóidő keltette.

Hunyadkürti György: A kaposvári Csiky Gergely Színház Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művészét életének 73. évében, váratlanul érte a halál.

Czakó Gábor: A Kossuth- és József Attila-díjas író, kritikus, nyelvrégész, a Nemzet Művésze hosszú betegség után hunyt el életének 82. évében.

Deák Tamás: A Macskafogó, a Mézga család és a Kérem a következőt! című rajzfilmek zeneszerzője volt. A karmester, trombitás, a Deák Big Band alapítója életének 96. évében halt meg Budapesten.

B. Révész László: 81 éves korában elhunyt Balázs Béla-díjas rendező, a magyar televíziózás kimagasló alakja, az egyik legnagyobb tudású, legempatikusabb alkotója.

Vitézy László: A Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező 83 éves korában hunyt el. Játékfilmjeiben főként a kommunizmus ideje alatt játszódó történeteket dolgozott fel. Tévéfilmjeit előszeretettel készítette Móricz Zsigmond novellái alapján.

Tordai Tekla: Január 26-án hajnalban, 53 éves korában meghalt Tordai Tekla színésznő.

Grétsy László: 91 éves korában meghalt Grétsy László közismert magyar nyelvész, a nyelvművelés kiemelkedő alakja.

Ónodi György: Januárban meghalt Ónodi György író, forgatókönyvíró, producer, rendező. Legismertebb műsora az RTL-en futó Heti Hetes című műsor volt. A rendező 71 éves volt.

Benedek Miklós: Méltósággal viselt betegség után, életének 78. évében, 2024. január 9-én elhunyt Benedek Miklós, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, színházi rendező, érdemes és kiváló művész.

Finta József: Életének 89. évében meghalt Finta József köztársasági elnöki aranyérmes építész. A Finta Studio alapítója az elmúlt 60 év magyar építészetének jelentős szereplője volt. Olyan ikonikus épületeket tervezett meg, mint a Bankcenter, a Teve utcai rendőrségi székház, a Westend City Center és az InterContinental.