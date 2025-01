Körvonalazódik egy botrány a legnagyobb európai fesztivál körül

Elindult a hanyatlás útján az elmúlt fél évszázad egyik, ha nem a legmeghatározóbb és legnagyobb európai zenei fesztiválja, az angliai Glastonbury Festival? Neil Young kanadai-amerikai énekes és dalszerző hasonlóan vélekedik, miután mégsem kíván színpadra állni az eseményen 2025-ben. A visszalépés okát azzal indokolta, hogy szerinte a fesztivál már túlságosan a BBC közszolgáltató befolyása alatt áll − írja a The Guardian.

A 79 éves előadó szerint a zenei fesztivál „nem olyan, mint amilyenre emlékszik”, miután a BBC „azt akarta, hogy sok mindent úgy csináljunk, ahogyan mi nem szerettük volna”.

A zenész a napokban osztott meg egy bejegyzést a honlapján, a Neil Young Archives-on, amelyben részletezte, hogy ő és zenekara, a Chrome Hearts miért lép ki a zenei fesztiválról, amelyet minden évben a somerseti Worthy Farmon rendeznek meg.

A The Chrome Hearts és én alig vártuk, hogy Glastonburyben játszhassunk, ami az egyik kedvenc szabadtéri koncertem. Azt mondták nekünk, hogy a BBC most már partner, és azt akarták, hogy sok mindent úgy csináljunk, ahogy mi nem szerettük volna. Úgy tűnik, hogy a Glastonbury most már vállalati irányítás alatt áll, és nem olyan, mint amilyenre én emlékszem