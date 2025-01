Jelentős mérföldkőhöz ér a Macskák című musical a Madách Színházban

A sikernek sokféle mértékegysége van. Akad, aki pénzben, más a taps mértékében, megint más a kritikai fogadtatásban méri, de egy olyan előadás, ami 42 éve változatlanul repertoáron van, mert annyira szereti a közönség, bizton megállja a helyét, bármilyen mércével is mérjük. A brit zeneszerző, Andrew Lloyd Webber legendás musicalje, a Macskák 1983 óta fut a Madách Színházban és most állatják színpadra 1600. alkalommal.

Szirtes Tamás rendezte, Seregi László koreografálta, lassan 42 éve fut a Madách Színház színpadán, mégsem alakították át soha. Világszinten kiemelkedő az a siker, amit Budapesten elért a Macskák című musical. A darabot 1600-szor tudták színpadra állítani, a magyar színházi életben pedig még soha nem volt példa arra, hogy egy előadás csaknem 42 évig megszakítás nélkül legyen műsoron, az eredeti rendezésben, koreográfiával, változatlan formában.

Ahogy az MTI is megírta, a darab szerzője, a 76 éves Andrew Lloyd Webber is többször kifejezte, hogy sehol a világon nem látta még alkotásának ekkora sikerszériáját. Hazánkban a Macskák fogalom lett, a színháztörténet és a Madách Színház történetének része.

Andrew Lloyd Webber sikerdarabjának színreviteli jogát Szirtes Tamás és a Madách Színház 1982-ben kapta meg, így Budapesten közvetlenül a londoni premier után láthatta a közönség az akkori színházi világ egyik legnagyobb szenzációját.

A musical a londoni West Enden 21 évig, a New York-i Broadwayn pedig 24 évig volt műsoron. 42 évnyi fennállásával a Macskák Budapesten még ennél is nagyobb siker lett. Premierje óta minden hazai színházi rekordot megdöntött, generációk nőttek fel rajta, és több generáció váltotta egymást a különböző szerepekben is.

Az előadáshoz a szöveget, T. S. Eliot verseit Romhányi József fordította.

Az ő nyelvi leleményeinek, szóbőségének és játékosságának nagy szerepe van a darab hazai sikerében, továbbá a Macskákkal indult el az a változás, amely a 2000-es évekre nemzetközi szinten is elismert musicalteátrummá tette a Madách Színházat. A jubileumi darabot 2025. január 5-én mutatják be.