Eladó a Breaking Bad ikonikus helyszíne, 4 millió dollárért lehet a miénk Walter White háza

Az új-mexikói Albuquerque városában található az az ikonikus forgatási helyszín, mely a Breaking Bad című sorozat főszereplőjének, Walter White-nak a lakhelyéül szolgált évekig. A tulajdonos család belefáradt már abba, hogy naponta több százan érkeznek, hogy megnézzék a házat, ráadásul sok csaló is azon szeretett volna meggazdagodni, hogy kiadják a házat a rajongóknak.

Az ikonikus albuquerque-i ház, amelyet a világ Walter White otthonaként ismer a Breaking Bad című sorozatból (amelynek a magyar címét, a Totál szívást inkább nem használnánk), hivatalosan is eladó 4 millió dollárért. A háztulajdonosok megengedték, hogy a KOB 4 megnézze, miről is van szó, ez az első alkalom, hogy kamerákat engedtek be a házba.

Több mint egy évtizeddel az után is, hogy a kiállítás véget ért a forgatási helyszínen, még mindig vonzza a turistákat a világ minden tájáról az albuquerque-i ház. A rajongók éjjel-nappal fotóznak odakint, de a legtöbb embert nem engedik be.

Joanne Quintana és testvérei az Albuquerque északkeleti részén található házban nőttek fel, és a ház tulajdonosai, szüleik, Fran és Louis Padilla 1973-ban vásárolták meg azt, de 2006-ban egy kopogás az ajtón megváltoztatta az életüket.

Az anyám soha nem szokott ajtót nyitni, most mégis megtette. Bemutatkoztak, átadtak neki egy névjegykártyát, és azt mondták: »Szeretnénk használni a házát egy sorozat pilotepizódja számára«. Erre ő: »Meg akarnak venni egy hidat Brooklynban? Miről beszélnek?«

– mesélte Quintana. Fiery Fran megerősítette, hogy a projekt legális, és csak egy pilotról van szó, így belevágtak. Két héttel később elkezdődött a forgatás.

„Mi is úgy voltunk vele, mint bárki más, hogy ez egy egyszeri dolog az életben. Találkozhattál a színészekkel, a színésznőkkel, láthattad, hogyan állítják fel a felszerelést, és mi mindenre van szükség” – mondta Quintana.

A közhiedelem ellenére a ház belsejét csak a felszereléshez és az előkészületekhez használták – nem a jelenetekhez.

Ami vicces volt, hogy Bryan Cranston nem tudott megenni egyetlen sütit sem, mert rákos volt a sorozatban, ezért fogyott. Szóval ő passzolt, de mindenki, az összes rendező, az összes író megette a sütiket. A forgatás utolsó napján készített egy képet anyukám biscottijával a kezében, mert végre megehette a sütijét

– mondta Quintana. „Aaron Paulnak morognia és dühöngenie kellett, hogy beleélje magát Jesse karakterébe. Ez fantasztikus volt, Hollywood varázsa, soha senki nem fogja megtapasztalni azt, amit mi” – tette hozzá.

Aztán a műsor nemzetközi szenzációvá vált.

„Én vagyok a veszély”

„A rajongók elkezdtek jönni. Kimentünk oda, anyám és én, és fényképezkedtünk velük” – mondta Quintana. De mikor jutottak el odáig, hogy fel kellett húzniuk a kerítést?

Hajnali fél öt körül csengettek, anyukám felkelt, kinyitotta az ajtót, és egy csomag volt benne

– mesélte. A csomagot Walter White-nak címezték a Padilla család otthonába, ezért kihívták a tűzszerészeket. „A bátyáim azt mondták, hogy ennyi volt, végeztünk, kerítés kell” – egészítette ki a sztorit. Most már kamerák riasztják őket, ha valaki kint van a ház előtt.

„Naponta átlagosan 300 autót látunk. A Balloon Fiesta idején (október elején – a szerk.) százezrek jönnek a hőlégballonok miatt. Felszállnak és lejönnek. Hová jönnek? Ide” – mondta a nő. Ahogy Quintana szülei egyre idősebbek lettek, egyre nehezebb volt megvédeni őket odabent. Most azt mondja, végre eljött az ideje, hogy eladják a házat.

Ez volt a családi otthonunk 1973-tól majdnem 52 évig. Szóval csak az emlékeinkkel fogunk elmenni. Itt az ideje továbblépni. Végeztünk. Nincs okunk tovább harcolni

– szomorodott el Quintana.

A több millió dolláros árcédulával a család arra számít, hogy ez már nem lesz családi ház, és szerintük nem is kellene annak lennie.

Remélem, olyanná teszik, amilyet a rajongók akarnak. Múzeumot akarnak, hozzáférést akarnak hozzá, az ikonikus medencét akarják. Hajrá

– mondta. „Évekig az emberek csomagokkal jelentek meg, mert azt hitték, kibérelhetik a házat. Egy fürdőgatyás férfi ezer dollárt fizetett egy fürdőzésért a medencében” – zárta gondolatait a tulajdonos.