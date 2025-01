Pritish Nandy 1951-ben született Indiában, Bihár tagállamban. Fiatal korában költőként próbált boldogulni, több könyve is jelent meg. Később újságírói karrierbe kezdett, többek között a The Times of India Group kiadói szerkesztője, valamint az Illustrated Weekly of India, a The Independent és a Filmfare szerkesztőjeként is dolgozott az 1980-as években.

A Deadline szerint a producer karrierje alatt 24 filmet készített, amelyek számos díjat és kritikai elismerést nyertek. Több film producere is volt, többek között az India szerelmesei és a Bollywood Calling.

Producerként dolgozott a Four More Shots Please! című vígjáték-drámán is, ami 2020-ban nemzetközi Emmy-jelölést nyert. A legutóbbi műsora, a Modern Love Mumbai (2022) rekordmértékű nézőszámot produkált.

Számos Bollywood-sztár tisztelgett online Nandy előtt, szintén filmes szakmában dolgozó két lánya és fia viszi tovább apjuk örökségét.