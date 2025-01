Vajon a hang valóban átlátszó?

A 12. Átlátszó Hang Újzenei Fesztivált 2025-ben január 11. és február 9. között rendezik meg. Az esemény ezúttal közös tematika mentén, Polychrome címmel vonultat föl több mint húsz programot egy hónapon keresztül számos budapesti helyszínen.

Az első Átlátszó Hang Újzenei Fesztivált még Horváth Balázs és Gryllus Samu zeneszerzők indították el 2014 januárjában a BMC-vel, a FUGA Budapesti Építészeti Központtal, a Trafóval és a Zeneakadémiával együttműködve. Elsődleges céljuk az újító szellemű zenei irányzatok minél szélesebb spektrumon való bemutatása volt, ahol a koncertek előtt vagy közben a közönség interaktív eseményeken vehet részt, ezzel elősegítve az új alkotói formák megértését. A zenei értelemben vett „átláthatóság” olyan darabokra is utal, amelyekben egyszerre van jelen a hallható és a vizuális világ – újzenei színház vagy újmédia formájában a fesztivál ezekre kiemelt figyelmet fordít.

Az esemény célja, hogy hidat építsen a hagyományos és kísérleti zenei formák között, párbeszédre hívva az újdonságokra nyitott közönséget. A BMC Koncerttermében, az OPUS Jazz Clubban, a Zenei Információs Központ könyvtárában, a Zeneakadémia Solti termében, a Magyar Zene Házában, a Trafóban, a FUGA-ban, a Nádor Teremben, Műcsarnokban, az OMA-ban és új helyszínként az ISON-ban partnerintézmények közreműködésével valósulnak meg a programok.

A kontinens minden részéről

Az idei programtervben szerepel többek közt az Ensemble Trapeze különleges zene-színházi előadásával, Kalmár András Az utolsó opera című dokumentumfilmjével, a Kollektiv Unruhe és a NAMES (New Art and Music Ensemble Salzburg) zenekarok, az EnsembleSpectrum formáció vagy a németországi The Monochrome Project trombitaegyüttes a Trio Dakoda magyar ütőhangszeres együttes közreműködésével.

A közönség láthatja még az Alagút-koncertet Fluidian – Emil Gherasim, Szemző Tibor

és Gőz László részvételével, illetve Varga Judit Bécsben élő zeneszerző egész estés Submersus című, gépzongorára komponált művének a bemutatóját is.

Számos társművészeti együttműködés is része lesz a programnak,

akár Szigetvári Andrea együttesének kompozíciója, amit Kalmár János Metaxu-szobraihoz hoztak létre. A fesztiválon az eseményekhez kapcsolódó interaktív foglalkozásokon is rész vehetnek a vendégek, ezzel minden korosztály számára új befogadói élményeket kívánnak nyújtani a szervezők.

A gyerekeknek rendezett zeneszerzés kurzust Remes Zsófia vezeti, de társművészeti eseményként a Dargay Marcell kurátor által vezetett Átlátszó Hang filmklub és a Texthibition nemzetközi kiállítás megnyitójának zenei programja is az esemény részét képzi. A fesztivál keretein belül nyitja meg kapuit az OMA (Open Music Archive) új galériája is.