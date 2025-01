Meghalt Hó Márton

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Horváth Márton 2025. január 12-én 43 éves korában elhunyt. A búcsúztatásáról később adunk tájékoztatást” – közölte a zenész Facebook-oldalán a gyászoló család kedden.

Horváth Márton volt a frontembere a Hó Márton és a Jégkorszak nevű zenekarnak, amely a 2010-es évek egyik emblematikus budapesti zenekara volt. A Magyar Zene Háza honlapja szerint független gitárzenéjével, jellegzetes dalszövegeivel, „fürdőszobapopjával” maradandót alkotott a magyar popzenében.

A zenekar egyik jelentős lenyomata a Dalok a fürdőszobából című 2011-es bemutatkozó nagylemez, amelyet 2023-ban vinylen is megjelentetett a banda.

Bár a zenekar csak 2017-ig volt aktív, Hó Márton szólóban is jelentetett meg dalokat, és tagja volt a Gustave Tiger zenekarnak is. 2023-ban újra összeállt a Hó Márton és a Jégkorszak több koncertre is.