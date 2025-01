Egész Hollywoodot felforgatta a Los Angeles-i tűzvész

Néhány napja jelentette be az Akadémia, hogy két nappal elhalasztották az Oscar-díj jelöltjeinek bejelentését. Az eredeti esemény 2025. január 17-én lett volna, de az egy hete tomboló Los Angeles-i tüzek miatt először január 19-ére, majd 23-ra tolták el a bejelentést. Az Akadémia közel 10 000 tagja számára január 8-án nyílt meg a szavazás, amit szintén két nappal, január 14-ig hosszabbítottak meg − írta a BBC.

A tűzvész miatt a Santa Monicában rendezett Critics Choice Awards időpontját is áthelyezték január 12-ről 26-ra. Joey Berlin, a Critics Choice Association vezérigazgatója elmondta:

Ez a kibontakozó tragédia máris mély hatást gyakorolt közösségünkre.

A Bafta Tea Party, a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia által szervezett rendezvény január 11-én lett volna a Beverly Hills-i Four Seasons Hotelben, végül azonban meg sem tartották.

Az Amerikai Írószövetség (WGA) jelöléseit a tervezett időpontban (január 9-én) nem tartották meg, míg az Amerikai Producerek Céhe (PGA) január 12-re, vasárnapra halasztotta a filmes és televíziós kategóriák jelöltjeinek bejelentését.

Eközben a Hacks sztárja, Jean Smart nyilvános kéréssel fordult a tévécsatornákhoz és a streamingszolgáltatókhoz, hogy

a körülményekre való tekintettel komolyan fontolják meg, hogy ne közvetítsék” a közelgő díjátadókat,

a műsorszolgáltatókat pedig arra kérte, hogy „a bevételeket a tűzvész áldozatainak és a tűzoltóknak adományozzák”.

Elmaradt premierek

Szolidaritásból törölték múlt héten Cameron Diaz és Jamie Foxx Back in Action című akcióvígjátékának New York-i premierjét. Ben Affleck időközben volt feleségének, Jennifer Garnernek és gyermekeiknek, valamint a szomszédoknak segített a tűzvész elől hazaköltözni.

Jennifer Lopez Unstoppable című filmjének premierjét is törölte az Amazon MGM Stúdió. A Universal a Farkasember premierjét, míg a Paramount és a Max a Better Man című Robbie Williams-életrajzi film bemutatóját, valamint a Vészhelyzet Pittsburghbent sztornózta.

Leállított produkciók

A tüzek miatt rengeteg tévés produkciót kellett leállítani, miután a FilmLA − amely engedélyeket ad a Los Angeles-i forgatásokra − riasztást adott ki, és bejelentette, hogy „a filmgyártás támogatására általában rendelkezésre álló személyzeti erőforrások nem állnak rendelkezésre szükségállapot idején”.

Az érintett sorozatok közé tartozik a Fallout második évada, valamint az Abbott Általános Iskola és A Grace klinika. Az NBC Universal közölte, hogy felfüggesztette a Lóvé, a Ted, a Suits: LA, a Happy's Place, valamint a Hacks – A pénz beszél forgatását is.

A Jimmy Kimmel Live!, a CBS The Price Is Right című vetélkedője, valamint és az After Midnight című késő esti sorozat is a nem szkriptelt műsorok közé tartozik, amelyek gyártását szintén szüneteltetik, helyettük ismétléseket vetítenek. Az America's Got Talent múlt hétvégi meghallgatásait elhalasztották, de megjegyezték, hogy hamarosan új meghallgatási időpontot jelentenek be.

(Borítókép: Lángok a Hollywood Blvd. feletti hegyoldalon 2025. január 8-án. Fotó: AaronP / Bauer-Griffin / Getty Images)