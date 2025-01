A dadogós kisfiú, akiből a filmtörténelem legismertebb hangja lett

Elképesztő, hogy milyen sokat adhat egy ember életéhez egy jó tanár, erről James Earl Jones is sokat tudott volna mesélni. A színészlegenda csonka család gyermekeként nőtt, fel, édesapja álmait üldözve Hollywoodba ment, családját hátrahagyta Mississippiben. Korábban James Earl Jones családja is költözött, ötévesen nagyszülei farmján kötött ki a michigani Dublin nevű városa mellett, ami súlyos trauma volt számára.

Beszédzavar alakult ki nála, Jones pedig elkerülve a kellemetlen helyzeteket, inkább az önkéntes némaságot választotta. De a középiskolában egy bizonyos Donald Crouch nevű angol tanár felfedezett valami különlegeset a néma fiúban. Earl Jones ugyanis fogékony volt a művészetekre, nem is kicsit.

Már fiatalon verseket írt, a tanára pedig lenyűgözőnek találta költői tehetségét, ezért egy tervet eszelt ki. Arra kérte tanítványát, hogy olvasson fel neki verseiből, megtanítva ezzel az irodalmi szövegmondás alapjaira. Idővel addig fejlődött, hogy a későbbi színész már az osztály elé kiállva is képes volt előadni saját műveit, ami megerősítette önmagába vetett hitét és szépen lassan megszüntette a beszédzavart, feloldotta a némaságot.

Oroszlánok, jedik, boxolók

Érezte, hogy a művészet és a színház lesz a hivatása, de előtte megjárta a katonaságot. Bár a koreai háború éppen akkor zajlott, amikor ő kiképzésen volt, szerencsére nem küldték ki a frontra, így amikor leszerelt, egyből színházaknál kezdett dolgozni.

Tehetségét hamar felismerték, egymás után kapta a nagyobbnál nagyobb szerepeket.

Ő volt a környék egyik legnagyobb Shakespeare–színésze, a drámaíró számos darabjának adaptációjában játszott, többek között színpadra állt az Othello és a Lear király címszerepében, a Szeget szeggel, a Szentivánéji álom és a Hamlet kiemelt szerepeiben, de az igazi áttörést egy véletlen hozta meg számára, amikor épp A velencei kalmárban játszott.

Ugyanis George C. Scott vele játszott az előadásban, amit a híres filmrendező Stanley Kubrick is megnézett. Kubrick eredetileg csak Scottot akarta szerződtetni következő filmjéhez, ezért nézte meg a darabot, de annyira megtetszett neki James Earl Jones alakítása, hogy őt is felkérte, így a színész megkapta első egész estés filmszerepét.

A színész egyszerre járt be hatalmas színházi- és filmes pályát, feltűnt a legnagyobb színházak színpadain, sorozatokban, mozifilmekben, színészként és szinkronhangként egyaránt vállalt máig emlékezetes szerepeket. Olyan korszakalkotó művekben játszott, akár a Vadászat a Vörös Októberre, Az oroszlánkirály (mint Mufasa szinkronhangja), de legtöbben a Csillagok háborúja-filmsorozatból ismerik, ahol Darth Vader hangját adta. Bár David Prowse alakította a sötét oldalra átállt Anakin Skywalkert, Délnyugat-angliai akcentusát túlságosan is soknak vélte George Lucas,

így James Earl Jonest kérték fel utószinkronra, hogy a lehető legjobb hatást érjék el.

A színész élete során számos díjat elnyert, azon kevesek közé tartozik, akik EGOT-díjasok, vagyis megkapták az Emmy-, Grammy-, Oscar- és Tony-díjakat, ezzel a világ televíziós, színházi, filmes és zenei hagyatékához is jelentősen hozzátettek. Több amerikai elnök is külön elismerésekben részesítette karrierje során James Earl Jonest, egy ízben pedig George W. Bush még azt is megjegyezte:

Az emberek azt mondják, hogy az elnök hangja Amerika legkönnyebben felismerhető hangja. Nos, én nem jelenthetem ezt ki James Earl Jones jelenlétében.

A színész 2022-ben visszavonult, de engedélyt adott a Lucasfilmnek arra, hogy amennyiben a jövőben Darth Vadert szeretnék szinkronizálni, felhasználhassák hozzá az ő hangmintáját. Utolsó filmes szerepe a 2021-ben megjelent Amerikába jöttem 2 volt.

James Earl Jones karrierje és életútja különleges, páratlan és a filmipar sok területén meghatározó mérföldkövekkel tarkított utazás. A színész ikonikus szerepei velünk maradnak, amíg csak létezik modern filmművészet. Életének és munkásságának megünneplésére, egy kvízzel készültünk olvasóinknak, hogy tesztelhessék tudásukat a híres színészről.

(Borítókép: James Earl Jones átveszi a Tony-díjat 2017. június 11-én New Yorkban. Fotó: Theo Wargo / Getty Images)