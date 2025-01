Martin Pollack 1944. május 23-án született Bad Hallban, majd Bécsben és Burgenlandban élt. Először építő- és bútorasztalos szakmát szerzett, majd Bécsben és Varsóban tanult szlavisztikát és a kelet-európai történelmet. 1987-től 1998-ig a Der Spiegel német hírmagazin tudósítója volt, 1998-tól szabadúszóként dolgozott, adta hírül az osztrák sajtó.

A családtörténet mint visszatérő téma

A The Dead Man in the Bunker (Halott a bunkerben, 2004) című művében saját apja keresésére indult, aki magas rangú Gestapo- és SS-tiszt volt a náci halálgyár kulcspozíciójában. Pollack 2010-ben az Amerikai császár című művében írta le a zsidók, lengyelek és ukránok tömeges kivándorlását Galíciából a múlt század elején, 2016-ban esszéiből antológiát adtak ki Topography of Memory címmel.

Martin Pollack újat hozott az emlékezés kultúrájába, műveit, amelyekben a kelet-európai történelem szakértőjeként is kitűnt, 14 nyelvre fordították le.