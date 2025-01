Megszólalt Novák János, a Kolibri Színház leköszönő igazgatója

Novák János 1973-ban szerzett gordonkatanári diplomát, majd több színházban zeneszerző volt, köztük a Madáchban, a Tháliában, 1992-ben pedig a Kolibri igazgatója lett. A pályájára visszatekintve azt mondta, zeneileg is ki tudott teljesedni. Ahogy Veiszer Alinda műsorában fogalmazott: „mint zenész is megélhettem volna jó színvonalon”.

Cseh Tamással, Másik Jánossal körbeutazták az országot: a két zenész meghatározó volt a pályáján. Úgy fogalmazott: „Társak voltunk a közös zenélésben”.

Elmesélte azt is, hogy eleinte egyáltalán nem érdekelték a gyerekdarabok, de egy Ady-est az Egyetemi Színpadon sorsfordító volt. Ebben a diákok nagyon megszerették, így Surányi Ibolya, a színpad műsorainak gondozója felajánlotta, hogy csináljon gyerekdarabot, ráadásul olyat, amilyet szeretne. Ez a mondat alapozta meg a gyerekszínházzal kapcsolatos szemléletét. Hiszen, mint a Telex szemléje szerint elmondta, ennek hatására találta meg magát, a saját gesztusait, és mindent, amit fontosnak ítélt a színházban.

Szerinte nagyon nehéz definiálni azt, hogy mi a gyerekszínház,

de talán az a legfontosabb, hogy az életkoruknak megfelelő darabot kell választani. Úgy gondolja, hogy az iskolának, a színháznak és szülőnek „együtt kell dolgoznia a gyerekeken”. A Kolibri Színház ebből úgy veszi ki a részét, hogy például a Bors néni előadáson a gyerekek aktív résztvevők is, bekiabálhatnak, felállhatnak.

Nincs miért aggódni

Novák János a jó vagy rossz jelzőkről úgy gondolja, hogy olyan előfeltevések a szereplők esetében, amelyek azt sugallják, hogy van egy mindenek feletti jó vagy rossz. Ő viszont úgy véli, ez nem valós.

Persze, ha jön egy sárkány, aki az életünkre tör, azt meg kell ölni, nem pedig megpróbálni megjavítani és cukinak látni, mert a sárkánynak funkciója van: ki lehet vetíteni rá a félelmeket, tehát nagyon fontos feladata az övé.

Kiemelte, az a mese, amely ezt nem ajánlja föl, az szőnyeg alá söpri a problémát. „A sárkánynak erőt kellene mutatnia, Süsü karaktere, például a sárkányság lényegét öli meg” – mondta Novák.

Fontosnak tartotta azt is elmondani, hogy foglalkozni kell a történetekben a nagyobb társadalmi kérdésekkel is, mint a másság (legyen az szociális, faji vagy egészségügyi) vagy a gazdag/szegényebb körülmények között élő gyerekek differenciálása. Azért is tartja fontosnak ezt a fajta társadalmi szerepvállalást, mert szerinte

a magyar kulturális elit – akárki is van hatalmon – megragadt azon a szinten, amelyben egyáltalán nem foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel.

Szerinte nincs miért aggódni, ha a gyerekekről van szó. Az évek alatt már megélte, hogy aggódtak értük: régen a tévé miatt, most a mobiltelefonra mondják, hogy nagyon káros. Szerinte ugyanolyanok a gyerekek, mint 34 évvel ezelőtt, csak az ő korosztályuknak megfelelő problémákra kell rávilágítani.

(Borítókép: Novák János a Kolibri Színház leköszönő igazgatója 2018. szeptember 12-én. Fotó: Zih Zsolt / MTI)