Kérdéscunami zúdult a Kolibri-ügy döntéshozóira, megjelent Zalán János pályázata

Az ASSITEJ Gyermek- és Ifjúsági Színházak Világszervezetének magyar központja nyílt levelét írt a Kolibri színház igazgatóváltásának ügyében, miután – mint írták – mély aggodalommal követték a teátrum igazgatói pályázatának fejleményeit.

A szövetség magyar központja megnyugtatónak tartotta, hogy a Kolibri vezetésére kiírt igazgató pályázat megőrzendő értékként határozta meg azt a korosztályi és műfaji sokszínűséget, amelyet a színház az elmúlt 33 évben megteremtett,

most azonban mégis úgy látják, hogy ezek az értékek végveszélybe kerültek azzal, hogy Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Zalán Jánost nevezte ki a Kolibri igazgatójának.

Az ASSITEJ a közleményben hangsúlyozta, hogy az aggodalmaikat megerősítették azok a tények, amelyek Zalán János pályázatából eddig napvilágra kerültek. „Levelünk fogalmazásakor még csak reméljük, hogy Zalán János pályázata a pályázati kiírás előírásainak megfelelően nyilvánosságra kerül, de most még csak találgatni tudunk, hogy mik lehetnek Zalán János tervei azzal a gazdag gyermekszínházi örökséggel, amelyet a kezébe kapott” – olvasható a nyílt levélben.

Kérdésekkel fordultak a döntéshozókhoz

A szervezet több kérdést is feltett a döntéshozóknak, többek között azt, hogy igaz-e az az információ, miszerint Zalán János elképzelhetőnek tartja a profilváltást is, és végső soron akár szórakoztató felnőtt színházzá is alakítaná a Kolibrit, valamint azt is megkérdezték, hogy ez a tény elfogadható-e fenntartó számára.

Kíváncsiak voltak arra, hogy Zalán János valóban nem fejtett-e ki részletes koncepciót a csecsemő-, gyermek- és ifjúsági színházi műfajok megvalósításáról, annak ellenére, hogy ez szerepelt a pályázati kiírás feltételei közt.

A szervezet azzal is a fenntartóhoz fordult, hogy az elfogadhatónak tartja-e, hogy Zalán János igazgatása alatt a Kolibri által képviselt értékek és elért eredmények akár veszendőbe is mehetnek, valamint a színház gazdasági működéséről szóló tervekről is többet szerettek volna megtudni.

Végül a legfontosabb kérdés: egyáltalán megmarad-e a gyerekek számára ez a színház, vagy mindez a múltté lesz – hol, volt, hol nem, volt egyszer…

– olvasható az ASSITEJ magyar központjának elnöksége által közzétett nyílt levélben.

Büntetőfeljelentést tett a szaktárca a Pesti Magyar Színház ügyében

Mint azt megírtuk, feljelentést tett a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) – a tudomásukra jutott információk alapján – ismeretlen tettes(ek) ellen a Pesti Magyar Színház (PMSZ) ügyében 2024. május 23-án. Az Index birtokába jutott feljelentést Polt Péter legfőbb ügyésznek címezték azzal, hogy amennyiben az abban részletezett események bűncselekményt valósítanak meg, az elkövetőket vonják felelősségre.

A feljelentés az alapján a belső ellenőrzés alapján történt, amelyet a KIM soron kívül folytatott le a PMSZ működési problémáival összefüggésben arra az időszakra vonatkozóan, amikor Zalán János volt a színház igazgatója. Az a Zalán János, akit Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter 2025. január 10-én kinevezett a Kolibri Színház élére. Az intézmény vezetője ellen költségvetési csalás, számvitel rendjének megsértése és hűtlen kezelés bűntette miatt folyik vizsgálat.

Zalán János kinevezését a társulat nem támogatta, amit nyílt levélben közöltek az Indexszel. Ebben azt írták, hogy úgy látják, veszélyben az eddig végzett munkájuk és az intézmény jövője azzal, hogy Zalán János és Aczél András is a színház vezetésére aspirál. A társulat Vidovszky György pályázatát támogatta, a bizottság mégis Zalán Jánost jelölte az intézmény élére.

A Kolibri Színház frissen kinevezett és a Pesti Magyar Színház korábbi igazgatója egy nyilatkozatban és egy nyílt levélben reagált két, az Indexen 2025. január 20-án megjelent írásra. Zalán János végül nyilvánosságra hozta a pályázatát, amely ide kattintva érhető el.