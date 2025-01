A marylandi Baltimore-ban meghalt Barry Michael Cooper író és producer – írja a TMZ.

Cooper egy sor ikonikus 1990-es évekbeli filmet írt, köztük a New Jack City-t, Wesley Snipes és Chris Rock főszereplésével, a Harlemi Ziccer-t, Tupac Shakur főszereplésével, valamint a Sugar Hill, a kiégett dzsungel című filmet. Ő volt a producere a 2017-2019-es She's Gotta Have It című tévésorozatnak is.

Karrierjét újságíróként kezdte, többek között a Spin Magazine-nak és a Village Voice-nak írt.

Cooper éppen január 15-én posztolt az Instagramon, Martin Luther King Jr. születésnapját ünnepelve. A férfi 66 éves volt.