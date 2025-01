Elképesztő felfedezést tett, elrabolták, az élete veszélybe került

Dan Brown messze a legambiciózusabb és legbonyolultabb regényének nevezi az idén megjelenő The Secret of Secrets-t (magyarul a Titkok titka). A La Repubblica olasz lapnak azt mondta, az alkotói munkát csodálatos és felejthetetlen felfedező útként élte meg.

Gyilkosság a káoszban

Dan Brown finoman fogalmazva is népszerű író, kötetei világszerte több mint 250 millió példányban keltek el. Talán azt is megkockáztathatjuk, hogy az egyik leghíresebb thrilleríró, aki sok olvasója örömére most új regénnyel tér vissza, amelyben legismertebb karaktere, Robert Langdon, a vallási szimbólumok és ikonológia professzora is szerepel.

A The Secret of Secrets világszerte egy időben, 2025. szeptember 9-én jelenik meg, összesen 17 országban.

Az amerikai sikerszerző eddig hét regényt írt, amelyek közül ötben Langdon professzor a főszereplő. A legismertebb a 2003-ban megjelent Da Vinci-kód, amely minden idők egyik legkelendőbb könyve. De a professzor – akit a filmvásznon Tom Hanks alakít – a főhőse az Angyalok és démonok, az Inferno és az Eredet című műveknek is.

Dan Brown ezúttal Prágába visz minket, ahová a történet szerint Langdon azért utazik, hogy részt vegyen egy elmét és tudatot vizsgáló tudományos konferencián. Egy másik tudós, Katherine Solomon egy olyan könyvet készül kiadni, amely megdöbbentő felfedezéseket tartalmaz az emberi tudat természetéről, és a megjelenteket azzal fenyegeti, hogy ezzel az évszázados hiedelmeket is alaposan felborítja. Ennek sokan nem örülnek, és ahogy várható, rövid időn belül óriási káosz alakul ki: gyilkosságok történnek, Katherine pedig hirtelen eltűnik – a kéziratával együtt.

Brown legjobb regénye

A cselekmény ekkor indul be igazán, tele lesz fordulatokkal, de ez nem meglepő, Dan Brown ehhez szinte hozzászoktatott minket az évek során.

Ez a könyv Dan Brown a javából

– mondta Massimo Turchetta, az olasz Rizzoli Kiadó vezérigazgatója, aki szerint a kiadói világ évek óta vár egy ilyen könyvre. Jason Kaufman, Brown egykori szerkesztője is osztja Turchetta véleményét. Úgy véli, Brown egy lenyűgöző világot tár fel, eddig soha nem látott fordulatokkal.

Egy új thriller, amely hipnotizálja és megörvendezteti az olvasókat szerte a világon. Így méltatja az írót Nihar Malaviya, az amerikai Penguin Random House Kiadó vezérigazgatója, aki szerint a Secret of Secrets Dan Brown legjobb regénye, és 2025 legnagyobb kiadói eseménye.

Nemrégiben azokat az idén megjelenő könyveket gyűjtöttük össze, a teljesség igénye nélkül, amelyekről nagy valószínűséggel még beszélni fogunk. Dan Brown nincs közötte, de bevalljuk, az ajánló meghozta a kedvünket hozzá.

(Borítókép: Dan Brown. Fotó: ZIK Images / United Archives / Getty Images)