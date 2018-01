John Williams a Solo-filmhez is ír zenét

Május 25-én mutatják be a mozik a Han Solo-eredettörténetet, azaz a Star Wars-franchise következő darabját. Mivel páros évről van szó, így antológia- avagy szólófilm lesz, mint amilyen a Zsivány egyes volt tavaly - a folytatásra, a Star Wars IX-re 2019-ig kell várni. A Solo - Egy Star Wars-történet cím filmhez most újabb nagy nevet sikerült leigazolni, azt a John Williamset, aki eddig csak a Zsivány egyeshez nem írt zenét a franchise filmjei közül.

Williams nem a teljes filmzenész szerzi, csak a vezérmotívumot adja meg hozzá, a zeneszerzés onnantól John Powell dolga lesz, mint kiderült egy interjúból, amit Williams a Varietynek adott nemrég. Powellt mint zeneszerzőt korábban már bejelentették, mivel a terv az volt, hogy a szólófilmekben a jellegzetes Star Wars-elemekből csak a lehető legkevesebb szerepeljen - nincs felkúszó szöveg az elején, R2D2 és C3PO sme látható bennük, és Williams zenéje sem csendülhet fel. A Zsivány egyes zenéjét Michael Giacchino szerezte.

Az 1977-ben a Csillagok háborúja zenéért Oscar-díjjal jutalmazott zeneszerző egyébként nem erősködött, hogy ő is hadd járuljon már hozzá valamivel a filmhez, legalábbis addig nem, míg Ron Howard rendező fel nem tűnt a film mellett. Neki jelezte, hogy van egy ötlete a fő témára. Powell, akit a zeneszerzésre felkértek, az Így neveld a sárkányod című animációs filmért mér kapott Oscar-jelölést is, szóval nem egy tapasztalatlan kezdőről van szó, akinek fogni kellene a kezét, ő szerezte a Bourne-filmek zenéjét is.