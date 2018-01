Paul Sorvino megölné Weinsteint

Még ősszel derült ki, hogy a Harvey Weinstein producer által zaklatott több tucat színésznő között ott van Mira Sorvino is, Quentin Tarantino filmrendező volt barátnője, Paul Sorvino színész lánya. Tarantino akkor azt mondta az ügyről, hogy tudott arról, hogy Weinstein ajánlatot tett a színésznőnek, ahogy arról is, hogy megfogta a mellét és a fenekét. Mégis folytatta a közös munkát a producerrel.

marginalizáltam az incidenseket, és úgy tekintettem rá, mint egy stúdiófőnökre az ötvenes-hatvanas évekből, aki a titkárnőket hajkurássza állandóan. Nem mintha az elfogadható lenne vagy lett volna bármilyen mértékig is. Szóval ezt a szégyent soha nem mosom le magamról.

Paul Sorvino, aki azzal szerzett hírnevet magának Hollywoodban, hogy rendkívüli hitelességgel formált meg maffiózókat, többek között a Dick Tracey-ben, a Nagymenőkben és a Mrs. Maffiában viszont csak most szólalt meg. A nem túl gyors reagálású színész azt nyilatkozta a TMZ-nek, hogy nem tudta, hogy mi történt a lányával. De szerinte jó Weinsteinnek, hogy börtönbe fog menni, mert ha nem megy, akkor találkozni fog vele.

And I will kill the motherfucker.