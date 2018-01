Kárpátalján forgatja utolsó filmjét Jean Reno

Az Utolsó lépés című ukrán-francia thriller lesz Jean Reno állítólagos hattyúdala, mert hát Liam Neeson is azt mondta, hogy soha többé, és azóta már vagy 500 embert agyonvert a filmvásznon. Divatba jött a nyugdíj egyébként, Daniel Day-Lewis is visszavonult a filmezéstől, de neki el is hisszük, mert olyan átéléssel jelentette be.

A Reno-filmet több mint 20 millió hrivnyával (kb 172 millió forinttal) támogatja az ukrán állam, és Reno bérgyilkost alakít benne, csak úgy mint a belőle és Natalie Portmanból is világszerte ismert színészt faragó Léon, a profiban.

A film jeleneteit a Kárpátokban, a Szinevéri tengerszemnél, Kijevben, New Yorkban és Kanadában veszik fel. Reno mellett ukrán művészek, köztük Igor Ciskevics, Margarita Burkovszka és Oleg Karpenko szerepelnek a filmben, amit 2019-ben mutatnak be a mozik.

(via)