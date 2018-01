Az év legőrültebb horrorfilmje lehet ez

A Sundance filmfesztiválon mutatták be, és a sajtó máris az elmúlt évek legfélelmetesebb horrorjaként ünnepelte Ari Aster első rendezését. A Hereditary jelenleg 100 százalékon áll a Rotten Tomatoeson is, és végre befutott hozzá egy előzetes is.

Az USA Today az elmúlt évek legőrültebb horrorjaként emlegette a filmet, az AV Club szerint sem készült ennél traumatikusan rémisztőbb film mostanság, a Variety pedig egyenesen a Rosemary gyermekéhez és A vesszőből font emberhez hasonlította Aster moziját.

"A moziterem sikolyai majdnem olyan félelmetesek voltak, mint ami a képernyőn történt" – írta a Thrillist is. A Hereditary egyébként egy elhunyt nagymamáról, valamint a hátrahagyott családról, és mindenekelőtt a halott kedvenc unokájáról szól, de beszéljen helyettem inkább a trailer:

A film június 8-án kerül majd mozikba az Egyesült Államokban, magyarországi bemutatóról egyelőre nincs hír.