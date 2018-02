Meghalt Lewis Gilbert, a James Bond-filmek egyik rendezője

Kilencvenhét éves korában meghalt Lewis Gilbert brit filmrendező, aki hat évtizedes pályafutása során több mint 30 filmet készített, köztük három James Bond-filmet valamint az Alfie - Szívtelen szívtipró és a Rita többet akar című alkotásokat – írja a BBC.

Gilbert 1920-ban született, karrierjét pedig gyerekszínészként kezdte, de később háborús filmeket kezdett el rendezni. 1967-ben debütált a James Bond szériában, az ötödik, Csak kétszer élsz című filmmel, majd később ő rendezte A kém, aki szeretett engem, valamint a Holdkelte című részt is.

A kém, aki szeretett engem

Csodálatos ember volt remek humorérzékkel. Keményen dolgozott, sok filmben dolgoztunk együtt.

– nyilatkozta a rendező fia, John Gilbert, aki azt is elmondta, apját közel egy évtizedes demencia után álmában érte a halál pénteken, monacói házában, ahol 1975 óta élt.

Micahel G. Wilson és Barbara Broccoli, a Bond-filmek producerei is lerótták tiszteletüket a rendező előtt, mint írták, Gilbert egy igazi úriember volt, aki rengeteget adott a brit filmiparnak és a Bond-szériának egyaránt.

A rendezőt Oscarra is jelölték az 1966-os Alfie - Szívtelen szívtipró című romantikus drámáért, ennek a filmnek köszönheti ismertségét A tökéletes trükkből és a Batman-filmekből is ismert Sir Michael Caine is. 2001-ben Gilbert megkapta a Brit Filmintézet tagja lett, utolsó filmjét 2002-ben forgatta. A rendező 2010-ben életrajzi regényt is kiadott, All My Flashbacks címen.