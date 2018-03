Az utolsó Jedik nyugdíjba küldött egy sikolyt

A Star Wars-franchise filmjeiben több visszatérő elem megtalálható, R2D2 és C3PO szerepeltetése a filmekben, a fénykardozás, és így tovább, de hát minden hagyománynak vége szakad egyszer, ugye. Rian Johnson nem egy olyan motívumba tenyerelt bele két kézzel, amiket az igazi hardcore fanok szentségtörésnek tekintenek, köztük egy belsős poénba is: az ún. Wilhelm-sikoly használatába.

Egy kis történelem: a Wilhelm-sikoly eredetileg egy 1951-es westernben hangzott el, "aligátor harapta férfi üvöltése" néven került be a hangadatbázisba. Többször is felvették, ha minden igaz, hat verziója létezik, melyek közül, a 4., 5. és 6, a legismertebb. A hangeffektus Ben Burtt hangmérnöknek köszönheti ismertségét, aki egy későbbi filmben (Charge at Feather River) hallotta először: egy Wilhelm közlegény nevű karaktert lábon lőnek nyíllal, felhangzik a sikoly, meg is lett a név. Burtt 1977-ben a Star Warsban is használta a sikolyt, majd minden olyan filmen, amin dolgozott (és amibe befért), például a többi Star Wars-filmben és az Indiana Jones-franchise-ban.

A Zsivány egyes kivételével a Star Wars hangmérnökei minden filmben felhasználták az effektet, sikoltott rohamosztagos, palotaőr a Naboo bolygón, a videóban megnézhető mind. Az ABC tévéadó készített egy riportot Az utolsó Jedik hangjának munkálatairól, és ebben Matthew Wood hangvágó elárulta, hogy úgy döntöttek, nem fogják használni a sikolyt, és a franchise folytatásában sem tervezik. A helyére egy másik sikoly került, amit először a Zsivány egyesben lehetett hallani, majd Az utolsó Jedikben is, és lesz a Solo-filmben és a Star Wars IX-ben is, ha minden igaz.

Ja, azt persze nem árulják el, melyik az.