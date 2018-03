Miért nem azok nyerik az Oscart, akik meg is érdemelnék?

Vasárnap éjszaka rendezik a 90. Oscar-díjátadó gálát, és ez már zsinórban a harmadik év, hogy a magyaroknak is a torkukban doboghat a szívük az izgalomtól. Az épp most kétéves Kultrovat podcast jubileumi, ötvenedik adásában végigvettük, melyik filmnek mennyi az esélye a győzelemre, és ezzel szemben vagy épp ezzel összhangban mennyire érdemelnék meg a filmvilág legfontosabb elismerését. És persze szóba került az is, milyenek Enyedi Ildikó filmje, a Testről és lélekről kihívói, és hogy mennyire probléma a magyar film Oscar-kampányának hiánya.

Érdemel-e színészi Oscart az, aki kitömött pocakkal, egy órák alatt felragasztott maszkban remekül tudja imitálni, hogyan rezgette a száját valaki hetven évvel ezelőtt, vagy ez nem több a

Gálvölgyi show különkiadásánál? Vagy tök mindegy, mert úgyis Gary Oldman kapja az Oscart Winston Churchill megformálásáért, és kész? Melyik jobb film ugyanarról a témáról, A legsötétebb óra vagy a Dunkirk, és mi hiányzik mindkettőből? Vannak meglepetések a jelöltek között? És egyáltalán, idén is kell valamilyen botránytól tartani az Oscar-gálán?

A Kultrovat podcast 50. adására két évvel az első, szintén egy Oscar-latolgató műsor után kerül sor. Stöckert Gábor, Varga Attila Sixx és Kovács Bálint arról is beszélgettek, ki az, akinek már szinte röhejes sportot űznek a jelöléséből, ki az, akinek most már tényleg baromira kijárna egy díj, ki az, aki egy kevésbé erős mezőnyben biztosan díjat kapna, és hogy ki melyik jelölt filmen hányszor aludt el.

Miért jó ez?

