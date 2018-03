A Tűnj el! nyerte a független-Oscart

A Tűnj el! című társadalomkritikai horror győzött a független filmek Oscarjaként emlegetett Independent Film Spirit Awards díjátadóján. Az elsőfilmes Jordan Peele nagy sztárok és nagy hírverés nélkül, kevés pénzből készített horrorja, már az első hétvégén kasszát robbantott, azóta pedig a független film nagy szenzációja lett.

A film elnyerte a legjobb filmnek és a legjobb rendezőnek járó Spirit-díjat is, és versenyben van az Oscarért is, a fent említett két kategórián kívül a legjobb forgatókönyv és a legjobb férfi főszereplő kategóriájában is. Bizakodásra adhat okot az alkotóknak, hogy az utóbbi négy évben a Spirit Awards győztese egy nappal később elnyerte a legjobb filmnek járó Oscar-díjat is, így pedig máris nem olyan egyértelmű A víz érintésének győzelme a hétfői gálán, főleg mivel a filmmel Peele a WGA Awardson is fődíjat nyert.

A filmről írt kritikánkat itt olvashatják el.

A legjobb női főszereplő díját Frances McDormand, a Három óriásplakát Ebbing határában főhőse nyerte el, a legjobb férfi színész díját a francia-amerikai Timothée Chalamet, a Szólíts a neveden homoszexuális románc főszereplője kapta.

A legjobb forgatókönyvért járó díjat Greta Gerwignek (Lady Bird) ítélték oda, a dokumentumfilmes mezőnyben Agnes Varda és JR alkotása, a Faces Places győzött, a legjobb külföldi film pedig a chilei Sebastiano Lelio A Fantastic Woman című alkotása lett.

Az Independent Spirit Awards a kisköltségvetésű, 20 millió dollárnál olcsóbb produkciók, illetve az artmozikba szánt művészfilmek jutalmazására jött létre. A jelölés feltétele, hogy a filmnek legyen eredeti mondanivalója és a finanszírozás bizonyos százaléka a hollywoodi stúdiórendszeren kívülről származzon.