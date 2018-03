Mérgező erdő gyilkol az új kézműves sci-fiben

Nemrég nagy örömmel írtunk róla, hogy milyen szupernek ígérkezik Natalie Portman új sci-fije, az Expedíció. Már a magyar mozipremier dátuma is ki volt tűzve, amikor kiderült, hogy mégsem kerül mozikba, mert megvette a Netflix. Így ott lesz nézhető március 12-től. Itt van viszont egy másik, nagyon hasonló sci-fi, a Prospect. A napokban mutatják be Amerikában a menő South by Southwest fesztiválon Texasban, és már most megelőzte a híre. De mivel nincsenek benne nemzetközileg ismert sztárok, erősen kérdéses, hogy behozzák-e Magyarországra.

Pedig jó lenne, mert a Prospect most kijött előzetese ígéretesnek tűnik. A főszereplői egy apa (Pedro Pascal a Narcosból) és a lánya (Sophie Thatcher), akik egy ismeretlen bolygóra utaznak (ez a bolygó sokban hasonlít a Portman sci-fijében látott helyszínre), hogy felkutassanak egy értékes ásványt. Csakhogy erre nemcsak nekik fáj a foguk, hanem olyanoknak is, akik ölni is képesek a zsákmányért. A kutatás pedig egy mérgező erdőben zajlik, ahol az apa és a lány is szembekerülnek egymással.

Ez is még nem is olyan izgalmas sztori, de a film előzetese egy meglepő képekkel operáló, helyenként filozofikus sci-fit ígér horrorfilmes elemekkel (az erdő elég durva dolgokat tesz az emberekkel). A rendezői, Chris Caldwell és Zeek Earl elsőfilmesek, bár Earl csinált már pár rövidfilmet korábban. A film (rendkívül alacsony) költségeinek egy részét egyébként közösségi finanszírozással teremtették elő.