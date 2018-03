Az Idővarázs rendezője szuperhősfilmet készít

Ava DuVernay szuperhősfilmet készít. A 46 éves rendezőnek most került mozikba legújabb filmje, az Idővarázs, de eddig nem lehetett tudni, hogy min dolgozik azok után, hogy legutóbbi filmjével történelmet írt, hiszen soha nem készíthetett még színesbőrű női rendező olyan filmet, aminek legalább 100 millió dollár a költségvetése.

A mostani bejelentés szerint következő filmje is nagyszabásúnak ígérkezik. A DC kiadónál megjelent The New Gods képregényt fogja adaptálni, ezzel ő lesz a második női rendező, aki szuperhősfilmet rendez.

A New Gods (Új Istenek) két idegen bolygó rivalizálásáról (New Genesis, ahol paradicsomi állapotok uralkodnak és Apokolips, ahol pokoli) szól, amibe a Föld úgy kapcsolódik be, hogy itt találják meg annak a kulcsát, ami ahhoz kell, hogy minden élőlényt uralhassanak az univerzumban. A New Gods karakterei közé tartozik egyébként Steppenwolf is, aki a DC legutóbbi filmjében, az Igazság ligájában volt látható. Viszont a tervek szerint ez egy teljesen különálló film és történet lesz.

A hírt DuVernay is megerősítette Twitterén keresztül, ahol megosztott egy képet Jack Kirby-ről, aki a New Gods képregényeket írta és rajzolta.

Az Időcsavar főszereplője Oprah Winfrey és Reese Witherspoon, amit a magyar mozik április 12-től játszanak.