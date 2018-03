Steampunk harci óriásrobot épült egy magyar filmhez

Irinyi Jánosról, a gyufa feltalálójáról szól az eddig kliprendezőként ismert Cibulya Nikol első kisjátékfilmje, de a legkevésbé sem a gyufára koncentrálva: az Irinyi alapja az, hogy az egyik legnagyobb korabeli kémikusnak egyrészt lőporgyártóként szerepe volt a magyar szabadságharcban, másrészt rengeteget kísérletezett - anyagilag tönkre is ment tőle. A kisfilm szerint az egyik ilyen kísérlet mégiscsak sikeres volt, és Irinyi készített egy harci robotot a forradalomhoz.

A film egyik legizgalmasabb része ez, a valóban elkészített és felépített robot lesz, amely ugyan az Irinyi előzetesében nem bukkan fel, de a szemfülesebbek már láthatták. A Petőfiről elnevezett gép ugyanis március 15-én végigrobogott a városon az Artecho Egyesület kerékpáros felvonulásán, erről pedig képek is készültek.

Az Irinyi sztorija szerint egy lelkes pesti újságíró érkezik egy kis faluba, hogy interjút készítsen Irinyi Jánossal, a dörzsgyufa feltalálójával. Habár a falubeliek azt tanácsolják neki, hogy kerülje el a férfit, mert az minden bizonnyal az ördöggel cimborál, Oszkár mégis felkeresi a feltalálót, aki ugyan kidobja a házából, de miután az újságíró rátalál pár merész tervrajzra, mégis újra visszamegy a tanyára, ahol aztán tényleg meglátja a robotot. A baj csak az, hogy a falusiak el akarják pusztítani az ördög művének titulált gépet.

Cibulya Nikol korábban többek között a The Biebersnek, a Margaret Islandnek és a Morningdeernek készített videoklipeket, de ő készítette a Szentkirályi ásványvíz legutóbbi szpotjait is. (Összes eddigi munkája ide kattintva nézhető meg.)

A rendező az Indexnek elmondta: a film ötlete akkor jutott eszébe, amikor Nyáry Krisztián Irinyi Jánosról szóló írása kapcsán rájött, hogy érdekes életről van szó, noha róla mindenki csak annyit tud, hogy a gyufa feltalálója, és csak a forradalmi 12 pont ötletét felvető öccsét, Irinyi Józsefet ismerik szélesebb körben, az ő kémikusi tevékenységéről és kísérleteiről nem sok szó esik. "Irinyi János olyan figura volt, aki soha nem adta fel az álmait annak ellenére, hogy soha nem ismerték el, és tönkretették, amit felépitett" - mondta, hozzátéve, hogy amúgy is a film minden alkotójának régi vágya volt készíteni egy robotos filmet. Ami mostanra is készült, ez az előzetese az Ivan and the Parazol zenéjével:

A film egyik főszereplője A martfűi rémből is ismert Hajduk Károly lesz, az újságírót pedig Csiby Gergely, a Vígszínház színésze játssza majd, de szerepelni fog még a filmben Gados Béla, Szacsvay László, Ujlaki Dénes és Pálos György is.

A filmet először a Friss Hús rövidfilmfesztiválon lehet majd látni.