Hamarosan forgatni kezdik az új Indiana Jones filmet

A Variety szerint Steven Spielberg rendező egy éven belül el kezdi forgatni, az egyelőre cím nélküli Indiana Jones következő, ötödik részét Angliában. A végleges döntés állítólag vasárnap született meg Londonban, egy filmes rendezvényen, ahol többek között a rendező is elismerést kapott. Spielberg a Rakuten TV Empire Awards rendezvényén a színpadon, nyilvános beszédben köszönte meg az angol filmeseknek, akik segítettek neki eddigi filmjei elkészítésében. És azoknak, "akik segíteni fognak 2019 áprilisában, amikor visszatérek Angliába, hogy elkezdjem az ötödik Indiana Jones filmet, éppen itt" - tette hozzá a rendező. A Disney egyébként már 2016-ban bejelentette, hogy Harrison Forddal a fedélzeten visszatér majd a kalandkereső régész, és még ugyanebben az évben felkérték David Koepp-ot a forgatókönyv megírására is. Koepp már több filmben dolgozott együtt Spielberggel és többek között ő írta a Jurassic Park forgatókönyvét is. A bemutató tervezett dátuma egyébként 2020 júliusa. A négy Indiana Jones film 2 milliárd dollárt hozott össze világszerte. A rendező új,Ready Player One című sci-fije egyébként éppen ebben a hónapban kerül a mozikba.

Spielberg beszédében nem csak bejelentést tett, hanem méltatta a Time's Up mozgalmat, amelynek feleségével együtt nagy támogatói, és nagyon fontos momentumnak tartja, hogy a nők, akik eddig nem tudták érvényesíteni érdekeiket, végre a nyilvánosság elé lépnek.