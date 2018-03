Mesterséges intelligenciával küzdő munkással és a Naprendszer születésével érkezik a Friss Hús

Idén is lesz Friss Hús Rövidfilmfesztivál április 3. és 8. között a Toldi moziban: a magyar programba összesen 34 filmet válogattak be. A hazai közönség a Friss Húson láthatja először az Oscar-díjas Deák Kristóf új filmjét, A legjobb játékot, amiről korábban azt mondta nekünk a rendező, hogy "egy mesterséges intelligenciáról szól, ami azért készült, hogy elvegye egy egyszerű térfigyelő biztonsági őr munkáját. Az őr nem éri fel ésszel ezt a bonyolult rendszert, de véletlenül mégis talál egy meglepő megoldást, amivel ki tud tolni vele."Bucsi Réka Solar Walk című animációját is a Friss Hús vetíti először itthon, amely díjat nyert a Berlinálén, akkor írtunk is róla.

Szintén Berlinben, a Kritikusok Hetén mutatkozott be Lichter Péter és Máté Bori Népszabadságos filmje, a 2018. október 8.

A néhány éve óriási sikert arató Újratervezés rendezője, Tóth Barnabás Susotázs című filmjével tér vissza a fesztiválra, amelynek főszereplője Osvárt Andrea. És olyan régi Index-kedvencek is visszatérnek, mint Kis Hajni vagy Kovács István.

A Friss Hús magyar válogatásának teljes programja:

2016. október 8. (r. Lichter Péter, Máté Bori)

A legjobb játék (r. Deák Kristóf)

A sommelier (r. Ducki Witek)

Ádám fullad (r. Füzes Dániel)

Ahogy eddig (r. Moldvai Katalin)

Aki bújt (r. Schwechtje Mihály)

Anyák napja (r. Vermes Dorka)

Apám orvosa nem praktizál (r. Besenyei Katalin)

Átalakítás folyamatban (r. Grosan Cristina)

Cserekapus (r. Vékes Csaba)

Danika (r. László Lili)

És a nyolcadik napon (r. Korom Anna)

Fiaskó (r. Nagy Szabolcs)

Flip-Flop (r. Rónai Domonkos)

Gorgon (r. Felvidéki Miklós)

Irinyi (r. Cibulya Nikol)

Last Call (r. Kis Hajni)

Lauretta (r. Brauner Máté)

Lerepül a hülye fejetek (r. Vízkeleti Dániel)

Most hallom (r. Nagy Ákos)

Negyven év (r. Gyimesi Anna)

Nyugi, rohanok (r. Wrochna Marcell)

Ostrom (r. Kovács István)

Őszi utcán falevéllel táncolgat a szél (r. Nagy Lili)

Párnaarc (r. Vácz Péter)

Rezidens (r. Nyitrai Balázs)

Róma bukása (r. Turai Balázs)

Rossz színész (r. Márton Dániel)

Semmi komoly (r. Dudás Balázs)

Solar Walk (r. Bucsi Réka)

Susotázs (r. Tóth Barnabás)

Take Me Please (r. Hegyi Olivér)

Ugrás (r. Bozzay Balázs)

Vendégszeretet (r. Csáki László)

Emellett válogatást mutatnak be a hazai filmes oktatási intézmények (Budapest Metropolitan Egyetem, ELTE, MOME, SZFE) vizsgafilmjeiből és a Média Mecenatúra által támogatott filmeket is levetítik.

A nemzetközi versenyprogram három blokkjának válogatásában olyan filmek szerepelnek majd, mint a cannes-i arany pálmás Gentle Night, a Berlinale Generation szekciójában díjazott Into the Blue, az idei Sundance-en is vetített Deer Boy, vagy a Velencében bemutatott Death of the Sound Man.

A fesztivál programjának összeállítói idén először külön blokkot szenteltek az LMBTQ-témájú filmeknek (Friss Hús #QUEER), illetve egy különleges késő esti vetítésen a horror illetve horrorvígjátékok rajongóit is várják (Friss Hús @MIDNIGHT).

A fesztivál záróünnepségén három fődíjat osztanak ki: a legjobb magyar élő szereplős, a legjobb magyar animációs, és a legjobb nemzetközi élő szereplős/animációs filmnek járó díjat, valamint díjazzák a legjobb magyar színészt és a legjobb magyar színésznőt is. Ezeken kívül több különdíjat is kiosztanak a záróeseményen, valamint a legígéretesebb 30 alatti rendezőnek járó díjat is odaítélik.