Az ufólány megismeri a szexet és a punkot

Nicole Kidman karrierjét Tom Cruise és a botox is majdnem romba döntötte. De végül mindig felállt, és idén négy filmmel csillogott Cannes-ban. Egy kivételes karrier mély-, és csúcspontjai.

Az Indexen látható először a Cannes-ban bemutatott Így csajozz egy földönkívülivel szinkronos előzetese. A sci-fi vígjáték Neil Gaiman azonos című novellája alapján készült, ami az író Törékeny holmik című kötetében jelent meg. A film rendezője John Cameron Mitchell, akinek már jó pár egyedi, emlékezetes filmet köszönhetünk. A legjobb talán az első filmje volt, az elrontott nemváltó műtéten átesett rockerről szóló Hedwig és a Mérges Csonk. Aztán jött a Shortbus egy nőről, aki azt tanítja más nőknek, hogyan éljenek át orgazmust, noha neki magának még sosem volt orgazmusa. A legutóbbi, harmadik filmje az Engedd el! (Rabbit Hole) volt, amiben Nicole Kidman nézett szembe a fia elvesztése miatti gyászával.

Az Így csajozz egy földönkívülivel-ben is Kidman játszik, méghozzá egy punk nagyasszonyt, aki mellesleg zenei producer. A film ugyanis a 70-es évek végén London egyik lepukkant városrészében, Croydonban játszódik. Három punk srác véletlenül egy olyan házibuliba állít be, ahol egy csapat földönkívüli szállt meg, hogy tanulmányozzák bolygónkat. Zan (Elle Fanning) közelebbről is megismerkedik az egyik kamaszfiúval (Alex Sharp) és a punk életérzéssel.

Ráadásul nemcsak a szerelmet ismeri meg, hanem fel is fedezik a zenei tehetségét, a Kidman által játszott producer sztárt akar csinálni belőle. Ezek után persze hogy elbizonytalanodik, hogy visszamenjen-e az övéihez, vagy maradjon a nagy lehetőségekkel kecsegtető Földön.

A némileg a Marslakó a mostohámra emlékeztető filmet május 10-én mutatják be a magyar mozik.