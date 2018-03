Spielberg szerint a Netflix filmjeinek semmi keresnivalójuk az Oscaron

Hollywoodban nem nagyon szeretik a Netflixet, ez nyilvánvaló, bár eddig leginkább csak a mozik hőbörögtek, hogy milyen dolog már, hogy úgy akarják bemutatni a filmjeiket a filmszínházakban, hogy közben online is elérhető a hagyományos két hónapos mozis fór figyelmen kívül hagyásával.

Most viszont a filmszakma egyik nagy öregje, maga Steven Spielberg szólt be az online videótékából streaming szolgáltatóvá, majd az egyik legnagyobb tartalomgyártóvá avanzsáló Netflixnek. Az ok prózai: Spielberg szerint az, ahogy a filmjeiket Oscar-kompatibilissé teszik, az a rendszer megcsúfolása. Az Oscar ugye a (mozi)filmek díja, és csak azok az alkotások jelölhetők, melyeket Los Angeles megye valamelyik mozijában legalább egy héten át vetítettek az adott év december 31. napja előtt.

A Netflix tehát bemutatja a filmet valamelyik kis moziban, műsoron tartatja egy hétig, majd elküldi a nevezést, viszont moziban többé nem áll szándékukban levetíteni azt (vagy ha lenne is, a nagy hálózatok nem kérnek belőlük). Ez, mondja Spielberg, elég tisztességtelen.