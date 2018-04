Siker lehet a magyar cigány az űrben

Természetesen Steven Spielberg új filmje, a Ready Player One tartol a magyar és az amerikai mozipénztáraknál is, bár itthon azért aránylag szerény volt az érdeklődés iránta. De a magyaroknak talán fontosabb, hogy 12 ezer nézővel indult a Lajkó - Cigány az űrben, ami önmagában sem számít rossz számnak egy ismeretlen magyar rendező filmjétől, de azért is hangzik nagyon jól, mert nagyjából így indított egy évvel korábban a kicsit hasonló témájú, szintén magyar Brazilok is, ami aztán a maga műfaján belül, a témájához képest kifejezetten nagy siker lett: azóta csaknem 80 ezren nézték meg. Ha a következő hetek is hasonlóan alakulnak, és a szájhagyomány is megszereti a filmet, a Lajkóra is hasonló siker várhat.

Egyébként elég gyér volt az érdeklődés minden film iránt: hogy a toplistát vezető, látványos blockbustert is csak 67 ezren néznek meg, az kifejezetten szerény eredménynek számít, az meg pláne, hogy már a második helyezett Nyúl Péter is csak fele ennyi nézőt érdekelt. A lagymatag mozizási kedv meg is látszik a premierfilmek eredményein: csak a Ready Player One és a Lajkó tudott egyáltalán bekerülni az új bemutatók közül a legnézettebb tíz közé. Nem fért a listára a Mária Magdolna sem (6130 néző), az Éliás a kis mentőhajó (1100), és pláne a Viszontlátásra odafönt (645 néző még egy francia művészfilmnek is értelmezhetetlenül alacsony szám).

# Film Hétvégi bevétel Nézőszám Változás összbevétel Össznézőszám 1. Ready Player One 111 263 054 66 676 111 263 054 66 676

2. Nyúl Péter 56 842 289 30 572 41% 223 409 618 168 361 3. Tomb Raider 27 465 650 17 928 -38% 200 523 010 125 103 4. Nap nap után 26 663 870 20 160 10% 60 567 655 46 022 5. Vörös veréb 19 800 235 12 815 4% 220 399 480 147 324 6. Lajkó - Cigány az űrben 16 153 414 12 323

16 153 414 12 323 7. Valami Amerika 3 14 545 225 9 351 4% 514 999 058 354 865 8. Bosszúvágy 12 452 025 8 148 7% 93 711 180 64 019 9. Éjszakai játék 11 967 255 7 610 11% 171 773 785 114 805 10. Sherlock Gnomes 11 294 080 8 423 5% 28 442 870 20 553

Az amerikai mozikban bezzeg hatalmas siker a Ready Player One: tíz éve nem indított olyan jól egy Steven Spielberg-film sem Észak-Amerikában, mint ez, a 41 millió dolláros bevételével és a listavezető helyezésével. Ennél nagyobb nyitóhétvégi bevételt Spielberg-film legutóbb 2008-ban produkált, 100 millió dollárral: az Indiana Jones és a kristálykoponya királysága című kalandfilm - írja az MTI.

A második helyen szintén egy premierfilm, a Tyler Perry's Acrimony című pszichothriller áll (17 millió dollár). A Fekete Párduc, amely öt héten át vezette a sikerlistát, a harmadik helyre csúszott vissza, de még hetedik hetében is 11 millió dollár bevételt hozott. A negyedik helyen, 10,8 millió dolláros bevétellel az I Can Only Imagine című bibliai témájú, Szent Pál életének utolsó napjairól szóló dráma végzett. A Tűzgyűrű: Lázadásra, amely az előző hétvégén 28 millió dolláros bevétellel még ledöntötte trónjáról a Fekete Párducot, húsvéthétvégén már csak kilenc millió dollár értékben váltottak jegyet, ami az ötödik helyezéshez volt elég.

