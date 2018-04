Két antilop miatt megy börtönbe az indiai filmsztár

Salman Khan (Szalmán Khán) neve a magyar mozinézőknek nem sokat mond, de Indiában valóságos félisten, egyike a nagy bollywoodi filmsztároknak. Most kevésbé ragyogóan folytatódhat az élete, mert akár öt év börtönt is kaphat, miután elítélték két ritka, védett antilop levadászásáért, írja a Sky News. Az ügy érdekessége, hogy a vadászat húsz évvel ezelőtt történt, de csak most került bíróság elé.

Az ügyben nem Khan volt az egyetlen vádlott, négy másik színészt (Saif Ali Khan, Sonali Bendre, Tabu és Neelam) szintén megvádoltak, de őket bizonyítékok hiányában felmentették. Khan esetében súlyosbító tényező, hogy nem ez az első eset, amikor bíróság előtt áll. 2002 őszén egy ember meghalt, három másik pedig megsérült, amikor kocsijával elgázolta alvó hajléktalanok egy csoportját Mumbaiban.

Khant Bollywood rosszfiújaként tartják számon Indiában, a főszereplésével készült filmek egymás után több éven keresztül a legnagyobb bevételt produkáló mozisikerek voltak. Hozzávetőleg 100 hindi nyelvű filmben szerepelt több mint 25 éve tartó pályafutása során. 2004-ben a People magazin megszavazta hetedik legjobban kinéző embernek a világon, és a legszebb embernek Indiában. A londoni Madame Tussauds panoptikumban szobra is van.

Khan fellebbez az ítélet ellen.