Kétmillió éve kihalt őscápával harcol Jason Statham

Megérkezett az első előzetes a The Meg című akcióthrillerhez, amiben Jason Statham mélytengeri búvár és tengerész parancsnok próbál megküzdeni egy őscápával a tenger mélyén. A sztori szerint egy, a tenger fenekén állomásozó tengeri kutatóállomás közelében egyszer csak megjelenik egy óriási cápa, ami ráadásul gonosz is, és megtámadja a bázist, a kutatók pedig nem tudnak visszatérni a víz felszínére. Ehhez előbb meg kell küzdeniük a világ valaha létezett, legnagyobb cápájával, a megalodonnal, amiről eddig azt hitték, hogy kétmillió éve kihalt. Később kiderül, hogy van még több, kihalnak hitt óriás tengeri lény is, a csávából pedig csak Statham húzhatja ki a társaságot.

A történet már önmagában olyan jól hangzik, hogy csak jó lehet, és az előzetes is azt sugallja, hogy nem okoz majd csalódást a film a cápás filmek rajongóinak. A Meg (mármint Megalodon, csak rövidítve) filmről Statham azt nyilatkozta, hogy a Jurassic Park és a Cápa szerelemgyermeke, és illeszkedik a mostanában ismét felkapott cápás filmek sorába, bár úgy tűnik azért némileg igényesebb kivitelben. Egyébként ha bejön a film, folytatásra bőven van lehetőség és alapanyag, hiszen a Meg írója, Steve Alten 1997 óta még négy könyvben szerepeltette az őscápát. Bemutató nyáron.