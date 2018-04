Kamujelenetek voltak a Bosszuállók 3 színészeinek forgatókönyvében

A nagy blockbustereket övező titoktartási para néha egészen fura méreteket ült: Lennie James, a The Walking Dead és a Fear The Walking Dead egyik szereplője mesélte, hogy amikor nálunk forgatta a Balade Runner 2049-et, a titoktartás mértéke nagyon meglepte:

Szóval azon akkor már nem is csodálkozunk, hogy az április végén érkező harmadik Bosszúállók forgatásán maguk a színészek sem lehettek biztosak abban, mi kamu a forgatókönyvben és mi nem.

A film sajtókörútja már javában tombol, több helyszínen is megmutatták a film első félóráját (két és fél órás a film, ennyi belefér) szerencsés rajongóknak, akik közé a színészek is beültek, és persze nyilatkoztak nyakra-főre, leginkább azt, hogy

Az viszont kiderült, hogy Tom Hiddleston, Tom Holland és Benedict Cumberbatch sem látta még a teljes filmet, azaz nem volt egy közös stábvetítéssel összekötött bulka/csapatépítés, de hát elfoglalt emberekről van szó. Paul Bettany azt is elmondta hogy a forgatókönyve tele volt kamujelenetekkel, de volt más furcsaság is.

Őrületes titoktartás övezte a filmet, ami valahol megszokott, de a színészekre eddig nem vonatkozott, Kaptunk olyan forgatókönyvet, ami totál gagyi volt, olyat is, amiben a valós jelenetek közé csempésztek be olyat, ami nem létezett, és soha nem is forgattuk le, de akadt olyan jelenet is, nem vicc, amiben volt egy nagy csavar, később meg kiderült róla, hogy ez nem is úgy van, benne sem lesz a filmben.