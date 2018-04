Ez a férfi lesz a következő Terminátor

Gabriel Luna lesz a Terminátor-reboot főszereplője, írja a Deadline. A franchise az elmúlt években elég rossz passzban van, a legutóbbi pár filmet nagyon rosszul fogadták, ezért úgy döntött a stúdió, hogy újraindítják az egészet, méghozzá az első film rendezőjével James Cameronnal. Az új Terminátor rendezője pedig Tim Miller lesz, aki a Deadpoollal robbant be a köztudatba.

Gabriel Luna mellett az is kiderült, hogy Natalia Reyes és Diego Boneta is szerepelni fog, vagyis elképzelhető, hogy az új film valamilyen módon kapcsolódik majd az Egyesült Államok latino közösségéhez. Reyes és Boneta kisebb produkciókban szerepelt csak eddig, Luna viszont az Agents of Shield tévésorozatban lett ismert Szellemlovas karakterével.

Cameronhoz jövőre szállnak vissza a Terminátor jogai, a most bejelentett színészek mellett pedig szerepel majd Mackenzie Davis, Linda Hamilton és természetesen Arnold Schwarzenegger is, illetve David Goyer írja a forgatókönyvet, akinek a nevéhez főleg DC-filmek fűződnek, mint több Batman-film, a Krypton- vagy a Constantine-tévésorozat. A tervek szerint az új Terminátor jövő év november végén kerül a mozikba.