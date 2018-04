Régen volt ilyen gyenge hétvégéjük a magyar moziknak

Az egyre jobb idő, illetve a visszafogott kínálat együttes hatásának köszönhető valószínűleg, hogy az előző héthez képest 32 százalékkal kevesebben mentek moziba a legutóbbi hétvégén. Ez a visszaesés önmagában még nem lenne túlságosan különös, viszont már a múlt heti összteljesítmény is elég gyenge volt, az újabb csökkenéssel pedig egészen mélyre esett a hétvégi összbevétel. Az adatokat gyűjtő és feldolgozó Filmforgalmazók Egyesülete által kiadott adatok szerint 2016 novembere óta nem volt ilyen gyenge hétvégéje a hazai moziknak.

A listán szereplő filmekre összesen 101 ezer jegyet adtak el, amit egy-két sikeresebb film önmaga abszolválni tud egy hétvégén.

A hét egyetlen nagyobb bemutatója a Dwayne "The Rock" Johnson főszereplésével készült Rampage volt, ami a komolyabb alternatívák hiányában magabiztosan nyerte a hetet. 29 ezer nézője viszont nem számít különösebben soknak, de ezen az áprilisi hétvégén ez is bőven elég volt. Maga a film igazán középszerű, és elég pontosan látszik, hogy milyen meetingek és brainstormingok közepette született meg az ötlet, hogy feldolgozzák a klasszikus videójátékot. Erről bővebben kritikánkban lehet olvasni.

Premier előtt lehetett megnézni a Hurrikán meló című filmet, viszonylag sok helyen, 26 vásznon az országban. A film egy természeti katasztrófa kellős közepén megvalósított rablásról szól, az előjátszások során pedig máris összeszedett 3300 nézőt, ami nem rossz teljesítmény. A Hurrikán melót csütörtökön mutatják majd be hivatalosan a mozik.

Érkezett egy új magyar film is a mozikba Bogdán Árpád filmje, a Genezis, ami a Magyarországon történt romagyilkosságok történetét dolgozza fel, három különböző karakter történetén keresztül. Erről írt kritikánkat itt lehet elolvasni. A filmet 24 vásznon mutatták be és 1165 nézője volt, ami nagyon kevés, de szerepe lehet abban is, hogy a film alig kapott marketingtámogatást, sokakhoz valószínűleg a filmnek a híre sem jutott el.

Itt a teljes magyar nézettségi lista:

# Film Hétvégi bevétel Nézőszám Változás összbevétel Össznézőszám 1. Rampage – Tombolás 48 797 404 29 452 48 797 404 29 452 2. Ready Player One 22 083 729 14 186 -54 % 230 588 733 140 257 3. Tűzgyűrű: Lázadás 21 775 669 14 665 -65 % 94 584 528 60 909 4. Nyúl Péter 8 042 984 5 982 -59 % 275 729 318 207 899 5. Nap nap után 6 816 980 4 877 -47 % 94 325 400 71 257 6. Vörös veréb 5 343 665 3 696 -48 % 245 134 135 163 903 7. Éjszakai játék 5 312 560 3 732 -24 % 189 559 875 126 520 8. Hurrikán meló 5 057 060 3 306 5 057 060 3 306 9. Tomb Raider 4 106 720 2 686 -61 % 227 666 740 143 379 10. Valami Amerika 3 3 569 565 2 774 -51 % 532 956 618 367 381

Az Egyesült Államokban az volt a nagy kérdés, hogy a Rampage vagy a Hang nélkül lesz-e a hétvége győztese. Végül előbbi jött ki jobban a versenyből, de nem sokkal. Dwayne Johnson filmje 34 millió dollárt gyűjtött a hétvégén, míg John Krasinski különös horrorja 32 millió dollárig jutott. Utóbbi mindössze 17 millió dollárból készült, és már 151 millió dollárnál is nagyobb bevételre tett szert, ha az amerikai mellett a nemzetközi adatokat is nézzük, vagyis szép kis sikerről van szó, ami valószínűleg a mozikból kikopva is népszerű lesz.

A Rampage készítői annak örülhetnek, hogy Kínából 55 millió dollárt szerzett a film, a nemzetközi piacokról pedig összesen 114 millió dollár jött össze. Tekintettel arra, hogy a filmre legalább 120 millió dollárt költöttek, amire még rájön a marketing, igencsak tempóznia kell, ha nyereségessé akar válni, hamarosan ugyanis megérkezik a legújabb Bosszúállók film, ami valószínűleg elszívja majd előle a levegőt.

Az amerikai bevételi lista így nézett ki: