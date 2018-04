Musical készül a varázsdada történetéből

Emma Thompson musicalt készít Nanny McPhee - A varázsdada című filmből. Az angol színésznő 2005-ben már eljátszotta ezt a szerepet egy filmadaptációban, aminek a forgatókönyvét is ő írta, most viszont a Hollywood Reporter információi szerint rendezni fog, továbbá közreműködik a dalszövegek megírásában is, a skót szövegíróval, G ary Clarkkal közösen. A tervek szerint az amerikai bemutatót követően a londoni West End-en is színpadra állítják a darabot.

Nanny McPhee - A varázsdada története egy gyerekeit egyedül nevelő férfiról és gyerekeiről szól, akik mindig elüldözik a nevelőjüket, de Nanny McPhee-t nem tudják, aki különleges képességeivel mindenkit megnyer magának. A filmben szerepelt Colin Firth, Kelly Macdonald és Thomas Brodie-Sangster is, Emma Thompson forgatókönyve alapján pedig Kirk Jones rendezte.