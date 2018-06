Már forog a bitcoinbányászatról szóló thriller

A kriptovaluta és bitcoinbányászat gyakran hallott szavak a utóbbi években, így nem csoda, ha a filmvászonra is átszivárognak. Crypto címmel készül egy független thriller, ami már el is kezdett forogni, a két főszereplő Kurt Russell és Alexis Bledel lesz, és hozzájuk csatlakozik Beau Knapp, Luke Hemsworth, Jeremie Harris és Vincent Kartheiser is. A forgatókönyvet a hatalmas kritikai sikereket bezsebelt, Sundance fesztiválon bemutatott thriller, a The Signal szerzője írja, így lehet abban reménykedni, hogy ez is legalább annyira izgalmas lesz. A rendező John Stalberg Jr., aki azt nyilatkozta, nagyon odavan, hogy ilyen stábbal dolgozhat, és szerinte a film lenyűgöző lesz.

A sztori szerint Beau Knapp életét kitölti a pénzmosás elleni küzdelem, miközben apja és testvére a családi farmon próbál harcolni a megváltozott gazdasági erőviszonyokkal. A fiatal és lelkes ügynök aztán hamarosan az alvilágban találja magát egy rejtélyes műkereskedő (Bledel) vezetésével.