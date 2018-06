Ethan Hawke mindent elmond a countryzenéről

Blaze Foley countryénekes életéről készítette legújabb filmjét Ethan Hawke, amihez megérkezett az első előzetes is. Nem magyarul, de ez semmit sem von le az értékéből, hiszen a film lényege a megkapó képi világa mellett egyébként is a zene. A Sundance fesztiválon már szerepelt a Blaze című film, a kritikusok nagyon dicsérték, és meg is kapta a zsűri különdíját, de a mozikba majd csak szeptemberben kerül. A film Blaze Foley énekes három különböző életszakaszát mutatja be, szerelmét Sybil Rosennal, valamint utolsó, halála előtti éjszakáját, és mesél arról is, milyen nagy hatással volt a zenéje másokra. Hawke-nak nem ez az első zenei témájú filmje egyébként, nagyon érzékenyen nyúlt a témához, látszik, hogy Blaze zenéje rá is nagy hatással volt.

A főszerepet Ben Dickey zenész alakítja, és a filmben feltűnik még Sam Rockwell, Wyatt Russell, Steve Zahn, Kris Kristofferson és Josh Hamilton is.