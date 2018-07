Sztárszereposztással jön a Kisasszonyok új feldolgozása

1868-ban Louisa May Alcott írt egy regényt Kisasszonyok címmel, ami négy nővér felnőtté válását krónikálta, és akkora - váratlan - siker lett, hogy instant klasszikussá vált. Hat filmváltozata készült eddig, két némafilmes még 1917-ben és 1918-ban, majd négy hangosfilmes, a legutóbbi 1994-ben. A tévét sem hagyta hidegen a sztori, kismillió feldolgozás létezik belőle, Japánban például két animét is forgattak belőle, a BBC meg négyszer nyúlt hozzá, legutóbb tavaly, amikor Emily Watson, Michael Gambon és Angela Lansbury főszereplésével vitték tévére.

És most itt a nyakunkon az új filmváltozat is, amit a Lady Bird című filmjéért Oscarra jelölt Greta Gerwig ír és rendez majd. Az 1994-es film szereposztása így utólag nézve is elég acélos volt (Winona Ryder, Gabriel Byrne, Samantha Mathis, Kirsten Dunst, Claire Danes, Christian Bale, Eric Stoltz és Susan Sarandon játszott benne), így Gerwig sem akar nagyon lemaradni a három Oscar-díjra jelölt előd mögött, és máris elkezdték a tárgyalásokat Saoirse Ronannel, Emma Stone-nal, Meryl Streeppel és Timothee Chalamet-vel, a főszerepet pedig Florence Pugh-ra osztanák, akit legutóbb a The Commuter: Nincs kiszállás című Liam Neeson-filmben láthattunk.

A neveket elnézve a Den of Geek ki is osztotta a szerepeket menten: Florence Pugh lehet Amy, Emma Stone alakíthatja Meget, Streep lesz Marmee, az anya, aki a polgárháborúban harcoló férje távollétében neveli a March-lányokat, Chalamet, aki a Lady Birdben már dolgozott együtt Gerwiggel, Laurie lehet majd, a szomszéd srác, akibe több csaj is beleszeret a családból. Ha Stone lesz Meg, akkor Ronan alakítja a második legidősebb lányt, Jo-t. Egyelőre itt tartunk, ha lesz valami újdonság, szólunk.