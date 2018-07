A rendező elmondta, miért rontotta el direkt a Sicario folytatását

Persze a rendező szerint a világért sem elrontásról és hibáról van szó, de azért nem az Indexen jelent meg egyedül ilyen vagy ehhez hasonló mondat a Sicario 2. kritikájában: "Nagyon hiányzik a filmből az a karakter, aki az egész sztorit szűrné nekünk, nézőknek, akin keresztül ismerjük meg az eseményeket. Az első filmben volt ilyen, a főhős Kate Macer (Emily Blunt), akit érthetetlen módon nem hoztak át ebbe a filmbe." Stefano Sollima szerint ez nem érthetetlen, hanem indokolt.

Sollima az IndieWire-nek elmondta : "Emily Blunt csodás színésznő, de az ő szerepe afféle erkölcsi iránytűként szolgált az első filmben. A második részben nincs ilyen. Ez közelebb áll ahhoz, ahogy én képzelem a filmkészítést. Jobban szeretem, ha nem adunk erkölcsi iránytűt a közönség kezébe."

Hasonlóan nyilatkozott korábban a film írója, az Oscar-jelölt Taylor Sheridan is. (Ő a rendezővel ellentétben az első filmnek is alkotója volt.) Ő azt mondta, Blunt karaktere az első filmben megtette, amit meg kellett, ezzel az ő története véget ért, és nem látott okot arra, hogy továbbvigye a második részbe. "Ezt a főszereplőt úgy írtam meg, hogy ő maga képviselje a nézőket. Teljesen passzívvá tettem, olyanná, aki nem teheti meg, amit akar, így a nézők is azt a cselekvőképtelenséget élik át, amelyet olyan sok rendőrtiszt is érez. Végigvittem a poklon, és a végén elárultam. Fáradságos út volt ez számára, de az íve véget ért."

A rendező ugyanakkor arról is beszélt, bár a kritikai siker sokkal nagyobb volt az első, mint a második rész után, már zajlik a Sicario 3. előkészítése, bár ennek várhatóan nem ő lesz a rendezője. Emily Blunt viszont lehetséges, hogy újra visszatér majd, mivel az alkotók is nagyon szerették a karakterét.