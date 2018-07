A Meztelen Julietből a forgatókönyvírók alapján jó film lehet. Ethan Hawke is játszani fog benne.

Újabb film készül a Pop, csajok, satöbbi és az Egy fiúról írója, Nick Hornby egyik regényéből, és az előzetes alapján könnyen lehet, hogy ez lesz a legjobb, ami hosszú ideje Hornby-műből készült. Főszerepben Ethan Hawke és Rose Byrne.

A film Annie-ről (Rose Byrne) és férjéről, Duncanről (Chris O'Dowd) szól, akivel már 15 éve együtt élnek egy üres tengerparti brit kisvárosban. Gyerekük nincsen, Duncan életének legfőbb értelmét egy Tucker Crowe (Ethan Hawke) nevű rockzenész iránti fanatizmusa jelenti. Crowe, az egykoron sikeres zenész 20 évvel ezelőtt, karrierjének csúcspontján hirtelen eltűnt. Néhány olyan fanatikusnak, mint Duncan azonban még mindig ő jelenti az istent.

Amikor váratlanul megjelenik Tucker Crowe legfőbb művének, a Juliet című albumnak a hangszerelés nélküli változata, a meztelen Juliet, Duncan ódákat zeng róla az általa vezetett rajongói oldalon. Annie-nek azonban nem tetszik ez a verzió, és meg is írja a véleményét Duncan oldalán. Nemsokkal később Annie e-mailt kap egy ismeretlentől, aki azt állítja magáról, hogy ő Tucker Crowe, és teljes mértékben egyetért Annie véleményével.

A filmet az a Jesse Peretz rendezi, akinek a nevéhez a Csajok 18 epizódja is fűződik, de rendezett sok videóklipet is - például a Foo Fightersnek -, és más sorozatokban is gyakran megfordul. Nick Hornbyt kétszer jelölték eddig Oscar-díjra a Vadon illetve a Brooklyn című filmek forgatókönyvéért. A meztelen Juliet már a hatodik műve, melyből filmadaptáció készült.

A film augusztus 17-én mutatják be Amerikában, de már januárban szerepelt a Sundance filmfesztiválon. Magyar bemutatóról egyelőre nincs hír.