Előkerült egy videó, amiben Kubrick megfejti a 2001 Űrodüsszeia végét

Felkerült a YouTube-ra egy videórészlet, amiben úgy tűnik, maga Stanley Kubrick mondja el, mire gondolt a költő, mit jelent számára a 2001 Űrodüsszeia zárójelenete.

Az éppen 50 éve készült legendás, filozófiai-spirituális mélységűnek mondott sci-fire amúgy is sok a megemlékezés a fél évszázados évfordulón, a Smithsonian washingtoni űrkutatási múzeumában például külön kiállítást szentelnek Kubrick (1968-ban a NASA által is finanszírozott) mestermunkájának. Ott éppen a film zárójelenetének hotelszobáját járhatják be a látogatók, és a mostani videó is a film befejezéséről szól, erről a jelenetről:

A 2001 Űrodüsszeia szimbólumai, a történet jelentése és kifutása rengeteg megfejtési kísérletet hozott már, és sokan elsősorban ezzel a bizonyos zárójelenettel foglalkoztak. Ebben Dave Bowman, az egyetlen földi űrhajós, akit a HAL 9000 szuperszámítógépnek nem sikerül megölnie az idegen civilizációt kereső expedíció tagjai közül, egy különös hotelszobában fekszik halálos ágyán a Monolit előtt. Újszülöttként, „csillaggyermekként” való újjászületését leginkább az emberiség valamiféle evolúciós megújulásának szokták érteni.

Kubrick nem szerette verbálisan megfogalmazni a lecsupaszított „üzenetet”, most azonban előkerült egy videó, amin valószínűleg tényleg ő osztja meg saját jelentését. A filmrészlet, amiben Kubrick nem tűnik fel, csak a hangja hallatszik egy telefonbeszélgetésben (ezért lehetnek is kétségek az eredetiséget illetően, bár a hang, azt mondják, tényleg az övének tűnik), maga is már közel 40 éves: 1980-ban egy, a paranormális jelenségekről forgató japán rendező faggatta Kubrick mestert főleg a Ragyogásról, de mellesleg szóba került a 2001 Űrodüsszeia is. A filmet akkor nem mutatták be, de a közelmúltban előkerült egy VHS-kazetta, ez a részlet is ebből származik:

Amióta csak bemutattuk a filmet, megpróbáltam ezt elkerülni. A gondolatok olyan hülyén hangzanak, ha kimondjuk őket, sokkal drámaibbak, ha csak érezzük

– szabadkozott a rendező, de pár mondatban csak összefoglalta, mire is gondolt. Szavai szerint az volt az elképzelés, hogy földi űrhajóst tiszta energia és intelligencia alakjában létező istenszerű lények ragadják el.

Emberi állatkertszerűségbe zárják, hogy tanulmányozzák, és onnantól kezdve az egész élete abban a szobában telik el

– mondja a felvételen Kubrick (?), hozzátéve, hogy a klasszikus, francia enteriőr a hotelszobában annak köszönhető, hogy az idegen istenségek Dave álmaiból megpróbálják kitalálni, hogy mi számít szépnek az ember számára, de ebben bizonytalanok, „ahogy mi sem vagyunk benne biztosak az állatkertjeinknél, hogy milyen lenne a természetesnek tűnő környezet az állatok számára”.

Akárhogy is, miután végeznek vele, amint az sok mítoszban is megjelenik a legkülönbözőbb kultúrákban, átalakítják egy magasabb szintű lénnyé, és egyfajta szupermenként visszaküldik a Földre

– zárta le a telefonbeszélgetést a rendező. A 2001 Űrodüsszeia befejezését általában az emberiség metaforikus (s ismeretlen kimenetelű újjászületésének szokták, Kubrick számára azonban a jelek szerint a történet végső fordulata szó szerinti is volt.